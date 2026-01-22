不只「不能拍蒜」？ 張小泉剪刀也斷了 剪魚時手柄斷

有網民發布視頻稱，使用張小泉品牌廚房剪刀剪切鮮魚時，塑料手柄直接斷裂。（取材自經視直播）

400年老字號張小泉的刀又斷了，這次是剪刀。近日有網民在社交平台發布視頻稱，自己使用買的一款張小泉品牌廚房剪刀在剪切鮮魚時，塑料手柄直接斷裂。此事讓網民想起此前張小泉曾稱其「菜刀不能拍蒜」的爭議，張小泉客服此次雖承諾補寄一把剪刀，網路上仍有多網友質疑該品牌的誠信。

據經視直播報導，張小泉再次陷入輿論風波。這名網民社交平台發布視頻稱，自己以34.59元（人民幣，下同）買的一款張小泉品牌廚房剪刀在剪切鮮魚時，塑料手柄直接斷裂。據稱，該剪刀的手柄並非傳統的一體式鋼材包膠結構，而是兩頭是金屬、中間是塑料。該網民認為，剪刀手柄非一體式鋼結構，兩端卻露出金屬的設計，容易誤導消費者。

1月20日，張小泉客服售後工作人員對此回應稱，已登記此事，將向上級反饋，隨後聯繫到網民，表示將補寄一把新剪刀。

相關話題昨衝上熱搜，這個回應讓許多網民不滿，紛紛留言質疑該品牌多次出狀況涉及誠信問題：「自從拍不了蒜，張小泉這個牌子在我心中已經倒塌了」，「剪刀不能剪魚，菜刀不能拍蒜」，「34.59嗎？跟我3元包郵買的也差不多吧」，「同一天一把拍薑，斷了，然後用砍刀拍了個蒜，又斷」，「節約鋼材」，「可能是為西餐設計的，非常高級，不能拿來剪魚塊」；也有網民稱「黑張小泉的你們也稍微帶點常識，這種剪刀可不就是就一段鐵啊」。

此前，張小泉相關產品質量多次受到質疑。公開報導顯示，2022年，廣州一位消費者用張小泉菜刀拍蒜時，菜刀斷了。張小泉售後客服回應稱「菜刀不能拍蒜」，相關話題引發大量關注，衝上微博 熱搜。2023年3月又有消費者稱，自己買的張小泉斬骨刀斬不了骨，刀砍到一半斷裂了，對此張小泉方面回應稱，家用刀具的壽命及使用方式受材料、力度、角度等多重因素影響等。

張小泉品牌始創於明崇禎元年(公元1628年)，已有近400年歷史。張小泉股份有限公司是一家集設計、研發、生產、銷售、服務於一體的生活五金用品企業，成立於2008年9月，2021年9月在深交所上市，是中國刀剪行業首家上市公司，被稱為「中國刀剪第一股」。張小泉集團已陷入債務困境，曾向法院申請重整。截至目前，張小泉集團被執行人信息1條，被執行金額超31億元；歷史被執行人信息共22條，被執行總金額超51億元。

截至1月21日發稿前，張小泉報25.50元/股，跌幅為0.04%，市值為39.78億元。