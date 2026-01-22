拳王鄒市明創業失敗 妻曝省錢攻略 水費每月100元挨轟

我的頻道

中國新聞組／北京22日電
冉瑩穎展示消費紀錄。（視頻截圖）
冉瑩穎展示消費紀錄。（視頻截圖）

曾被傳投資失敗致中年返貧的中國「拳王」鄒市明，近日他的妻子冉瑩穎發視頻分享一家人的「省錢攻略」稱，以前冬天他們家水費要七、八百（人民幣，下同）一個月，如今通過他們的節儉，控制到100塊錢以內；並稱大兒子穿過的衣服、鞋子，會留給二兒子、小兒子穿等。引來大批網民吐槽：「我家五口人，一個月50塊」，「一個月七八百水費，有錢就可以浪費水？」，「這是變相哭窮？」。

據紅星新聞報導，鄒市明是在2008年北京奧運會上奪得中國首枚男子拳擊奧運金牌的「拳王」，也是三個孩子的爸爸。1月20日，他的妻子冉瑩穎在小紅書發出視頻，分享了他們一家人的省錢攻略。

鄒市明。（視頻截圖）
鄒市明。（視頻截圖）

「剛剛交完水電費，自己還是蠻感觸的，原來冬天的時候電費是很誇張的一個數據，水費大概要到七、八百一個月，現在通過我們的節儉，大概可以控制到100塊錢以內」，冉瑩穎稱，經過去年的事情後，他們一家人開始節約家庭開支，除了控制水費、電費外，在生活中，大兒子穿過的衣服、鞋子，會留給二兒子、小兒子穿。

此前有網民稱鄒市明因創業投資拳館失敗導致中年返貧。對此，2025年1月，鄒市明發視頻否認，稱自己不是「中年返貧」而是「創業失敗」，自己只是拿了一部分積蓄創業。他並稱自己不是因為創業失敗才重新走上拳台，是希望自己再回到夢開始的那個地方，復出與還錢無關。

冉瑩穎。（視頻截圖）
冉瑩穎。（視頻截圖）

冉瑩穎在視頻中表示，在節省開支後，孩子們也會有自己的想法。她翻出了兒子在學校吃午飯的金額為39.5元：「我兒子在學校吃的也特別特別節省，就中午這一頓，每一天都是這樣」，稱「我們家的錢是爸爸一拳一拳，一滴汗一滴血掙回來的，所以我們每一個人都要去節儉」。

對於很多網民質疑他們做直播掙錢很容易，冉瑩穎回應：「其實不是這樣的，我們家庭的開支真的是很注重的，因為畢竟我和明哥，我們都是大山裡走出來的孩子，對我們來說，現在的生活我們更加去珍惜」。

冉瑩穎的視頻衝上了熱搜，截至今天中午已有4600多萬閱讀量，不過網民們的留言大都是吐槽他們家之前的水費：「曾經7-800 ？有錢就可以那麼浪費水？」，「每個月七八百的水費怎麼用啊，簡直就是浪費」，「一個月七八百，是一天到晚不關水龍頭嗎？」，「這是變相哭窮？」，「我們家五口人，一個月50塊」，「我們家兩個月差不多6-80左右吧」，「我們家一個月40，所有洗菜水都存起來沖馬桶，節約用水，為後代造福」，「她醫美的錢估計省不了」。

