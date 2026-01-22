我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

企業、名人救嫣然醫院 曬「打錢」紀錄 基金獲捐2300萬

中國新聞組／北京22日電
北京嫣然天使兒童醫院門前，有不少等待捐款和就醫的民眾。（取材自奔流新聞）
北京嫣然天使兒童醫院門前，有不少等待捐款和就醫的民眾。（取材自奔流新聞）

男星李亞鵬名下北京嫣然天使兒童醫院（下稱：嫣然醫院）近日被曝因欠租面臨關停引發社會廣泛關注，在李亞鵬等人發動捐款下，截至20日，相關救助基金獲捐超2300萬元人民幣（約330萬美元），已籌滿了整年預算而暫停。不少知名企業和企業家也慷慨解囊，紛紛展示「打錢」紀錄。院方表示，將依法公布捐贈情況，醫院正積極尋找新址。北京朝陽區衛健委也介入此事。

據上游新聞報導，嫣然醫院自2022年1月起未按合同約定支付房租、物業費等，截至2025年9月已欠超過2000多萬元引發關注，大量網友湧入「嫣然天使基金」進行捐款，希望醫院能繼續開下去。

多家企業也紛紛向嫣然醫院轉帳捐款，並曬出捐款紀錄。19日，著名食品企業衛龍在其官方社交平台曬捐贈證書，稱已向嫣然天使兒童醫院捐贈50萬元，專項用於唇顎裂兒童的醫療救助與康復支持工作。豪士麵包因向嫣然醫院捐贈30萬元意外出圈，並引發了一波「報復性下單潮」，大量網友湧入豪士麵包社交帳號點讚，稱其為「良心國貨」，甚至發起「野性消費」以示支持。前CBA球員曹岩也以北京岩肅體育文化傳播有限公司名義捐款1萬5000元。

18日，當當網創始人李國慶發視頻稱，他已向李亞鵬捐款100萬元，並在視頻中曬出了他與李亞鵬的聊天截圖，李亞鵬對其善舉表示感謝，此視頻僅十幾個小時已點讚超40萬。此外，昆山一企業負責人曾慶龍願意無償提供2500平方米場地，但考量醫護人員上班不便，「醫院遷址辦分院的可能性『沒了』」。

據上觀新聞報導，嫣然天使基金官方微博20日發出圖文：「親愛的嫣然天使基金捐贈人，您好。近期我們收到了大家的大量捐款，我們將珍惜並妥善將大家的善款持續用於唇顎裂患者的醫療救助項目。按照相關制度法規，項目預算已經籌滿的，我們將陸續暫停籌款項目，待完成備案補正後再開放捐贈渠道。」

據報導，截至20日，嫣然天使基金的一個項目籌款金額已超2300萬元。基金會工作人員表示，愛心人士若在捐款時未注明「用於醫院房租」，善款將用於救治唇顎裂孩子。

另據界面新聞，嫣然醫院20日發布最新聲明稱，因捐贈人對於善款指定用途不同，正在進行逐條梳理和統計工作，將依據相關法律規定，依法公布捐贈情況。醫院正積極推進新址尋找工作，同時也在和房東積極推進溝通。有任何確定性的進展，會及時向公眾公布。

據奔流新聞報導，北京市朝陽區衛健委工作人員20日表示，目前就此事已經介入協調處理，醫院診療秩序平穩。如果有其他商業糾紛，衛健委會努力協商。

李亞鵬 微博

上一則

匿名挺嫣然天使基金會 傳王菲10年捐逾3000萬

下一則

又有高階將領遭大清洗？ 張又俠缺席會議被傳「出事」

延伸閱讀

李亞鵬撕掉「老賴」標籤 網友紛下單「拎壺沖」酒

李亞鵬撕掉「老賴」標籤 網友紛下單「拎壺沖」酒
唇顎裂患者發聲：自己接受免費手術 「嫣然」做了好事

唇顎裂患者發聲：自己接受免費手術 「嫣然」做了好事
欠租危機變轉機？捐款擠爆了 「嫣然基金」暫停籌款

欠租危機變轉機？捐款擠爆了 「嫣然基金」暫停籌款
救嫣然醫院 「給李亞鵬捐款」火了 已超過1400萬元

救嫣然醫院 「給李亞鵬捐款」火了 已超過1400萬元

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴