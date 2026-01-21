虐死福建12歲女孩 繼母伏法 生母：心裡沒有半分快意

琪琪生母白女士。 （封面新聞）

福建12歲女孩琪琪被虐亡案，福建最高法院近日對被告許金花故意殺人、虐待，依法作出裁定，核准許金花死刑 。 2026年1月20日上午，莆田市中級人民法院依法對罪犯許金花執行死刑。得知消息，琪琪的生母白女表示：「心裡沒有半分快意，只有沉甸甸的空落」。

綜合紅星新聞、香港 01報導，白女和劉江於2010年結婚，二人翌年生下女兒琪琪。後因感情破裂，劉江突然失蹤，白女帶著琪琪四處打工，期間因琪琪讀幼稚園需要證件，多次試圖聯絡劉江未果。2014年，劉江主動聯絡白女，並提出接回女兒撫養；考慮到女兒上學所需證件都在劉江手中，且對方經濟條件遠好於自己，雙方協議將女兒給劉江撫養。2015年兩人離婚，劉江承諾會好好對待女兒，但此後杳無音訊。

琪琪幼時照片。 （大象新聞）

此後，白女所有試圖與女兒見面或通電話的請求均被拒絕。經濟條件轉好後，白女曾提出給劉江一筆錢接回女兒，仍被拒絕。直到2024年10月7日，正在上班的白女士接到女兒的死訊，「我盯著通知，後悔為什麼沒能堅持接琪琪回去。」

回憶起在殯儀館見到女兒的場景，白女痛哭表示，「沒有一點肉，瘦的全是骨頭，我沒法相信這是自己女兒。」

直至2025年4月，法院一審宣判，認定許金花長期對琪琪實施飢餓、毆打、辱罵、逼迫吃屎尿、用針扎身體等暴行，並給琪琪大量服用瀉藥。經鑑定，琪琪身上存在多處陳舊性傷痕，證明虐待行為長期存在。而身為琪琪的劉江，不僅沒有保護好女兒，反而成了虐的幫兇。

2023年12月5日後，許金花將極度虛弱的琪琪綁在衛生間近17天，並持續體罰折磨，琪琪最終因外傷及化膿性感染、飢餓、寒冷等因素引起急性循環衰竭而死亡。

法院一審以故意殺人罪、虐待罪判處許金花死刑，以故意傷害罪、虐待罪判處劉江有期徒刑五年、六個月。一審判決後，兩人提出上訴。

2025年11月11日，福建省高院 對案件作出二審判決，維持對許金花的死刑判決。2025年12月23日，劉江改判有期徒刑十三年，維持其所犯虐待罪原判有期徒刑一年，決定執行有期徒刑十三年六個月。近日，最高法院對許金花核准死刑。

「知道許金花被執行死刑的這一刻，我的心裡沒有半分快意，只有沉甸甸的空落。這不是什麼『大仇得報』的痛快，只是覺得，那個把琪琪拖進暗無天日的地獄，讓琪琪受盡17天折磨的惡魔，終於為她的罪孽付出了代價。」白女認為，琪琪的案件揭露了未成年人保護的漏洞。希望她的發聲能推動漏洞修補，或是及時撤銷施虐者的監護權，讓悲劇不再重演。