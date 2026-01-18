我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞當斯競選經費60萬被指流向不透明 監督組織籲市府祭嚴格規定

曼達尼警告大物業房東：改善租屋

柬再抓電詐頭目 黃繼茂曾獲封勳爵 員工想跑「直接打死」

中國新聞組／北京18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
柬埔寨電詐園區老闆黃繼茂被捕。（取材自柬中時報）
柬埔寨電詐園區老闆黃繼茂被捕。（取材自柬中時報）

柬埔寨警方近日逮捕50歲的柬埔寨華裔黃繼茂。這是繼「太子集團」創始人陳志後，柬埔寨當局抓獲的又一名電詐頭目。金邊市初級法院調查法官謝維瓦達納於15日裁定，對嫌疑人黃繼茂實施羈押，並將其暫押於金邊市白梳監獄，等待進一步司法審理。

大公報報導，公開資料顯示，黃繼茂現年50歲，為柬埔寨華裔，柬文名為Li Kuong，曾擁有「勳爵」頭銜，為西哈努克省一處大型綜合園區「皇樂園區」的業主，並曾擔任西港賭場協會會長，涉足房地產、賭場、酒店及建築等多個行業。黃繼茂所控制的園區、賭場及酒店等場所，被指存在非法拘禁人員、強迫從事網路詐騙活動的情形，在相關犯罪網路中處於核心控制地位。

法院文件顯示，檢察官指控黃繼茂為有組織網路詐騙犯罪活動的重要策劃者和實施者，涉嫌非法招募人員實施剝削行為、加重情節詐騙罪及洗錢罪。相關犯罪行為被指自2019年至今發生在柬埔寨境內及其他地區，涉嫌違反《刑法》第377條、第380條，以及《反洗錢和反恐融資法》第38條等相關法律規定。

調查指出，黃繼茂被指長期以「投資」「項目經營」等名義作為掩護，從事不透明資金運作，非法侵占他人財產，並通過多層資金流轉掩飾資金來源，涉嫌構成系統性洗錢行為。

此前報導顯示，「皇樂園區」存在嚴重的虐待情況和惡劣的生存環境。2022年6月，一名名為米立俊（音譯）的中國男子在「皇樂園區」內病倒，在未經醫治的情況下被遺棄在高速公路上，不久後因器官衰竭而死。

在一部2023年播出的紀錄片中，一位被騙至「皇樂園區」的男子說，「來時（園區頭目）就跟我說了，想跑的話，直接打死」。該男子說，自己不被允許踏出園區一步，園區出口處有保安把守，辦公室裡到處是監控鏡頭，而辦公樓與宿舍樓的窗戶都安裝了鐵柵欄。「我被安排到國際『殺豬盤』小組，每天工作12小時，要在網上給一百個身在歐美的人發出私信。如果達不成指標，就要加班加點，甚至會面臨電擊、毆打等暴力行為。」

就在黃繼茂被抓消息傳出的同時，社交媒體上流傳的視頻顯示，大批攜帶行李的人從西哈努克省疑似詐騙窩點的地方逃離。據報導，柬埔寨多地詐騙窩點都出現了類似的人員流動情況。

柬埔寨 詐騙 華裔

上一則

「變中國人」掀風潮 TikTok老外紛曬喝熱水、練八段錦

下一則

不應領高薪？中知名公益人年領73萬惹議 民政部回應了

延伸閱讀

太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售

太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚
中國特警押解 太子集團創辦人陳志被脫頭套曝狼狽

中國特警押解 太子集團創辦人陳志被脫頭套曝狼狽
陳志自柬埔寨被押解回中國 公安部將通緝其同夥

陳志自柬埔寨被押解回中國 公安部將通緝其同夥

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅