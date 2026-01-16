27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

滕先生。（取材自小莉幫忙）

河南 開封27歲滕先生近日求助媒體，稱2023年在網上認識單身女主播燕兒，兩人很快就訂婚了；期間他給女方打賞、彩禮等總計三、四十萬（人民幣，下同），但過年去她家吃飯突見有個小孩喊她「媽」，才知女友已快40歲、結過兩次婚還帶了三個娃，頓時覺得被騙。女方家人則反控滕先生「裝闊」，謊稱是大老闆卻只是個打工的。相關報導在網上引發熱議，網友們卻幾乎一面倒支持女方。

據小莉幫忙報導，滕先生表示，2023年在網上認識燕兒時，她稱自己單身，想找一個結婚的對象。兩個人認識期間，滕先生在她的直播間打賞好幾萬，並且也在上海見過面，「長得挺好看的，能說會道，特別溫柔」，隨後雙方確定戀愛關係。戀愛期間，女方經常用各種理由找滕先生要錢，前前後後共拿了對方8萬多。

涉事女主播。（視頻截圖）

半年後，雙方舉辦訂婚儀式，滕先生稱連見面禮和彩禮一共給了對方11萬，約定在10月1日結婚。本以為能即將開啟幸福的生活，可沒想到「過年在她家吃飯的時候，看到一個小孩直接喊她媽！」滕先生說，這可把他嚇得不輕，去村裡一打聽才了解到女友結過兩次婚，有三個小孩，甚至訂完婚之後才知道女方已39歲，女友還在訂婚後和直播間大哥搞曖昧，「一直給大哥發信息索要禮物，還說自己單身」。

直到2025年5月分，女友突然消失，滕先生感覺自己上當受騙了，希望女方能給自己一個說法。

對此，女方父親表示，女方今年三、四十歲了，之前確實離過婚，也有孩子，但是男方知情，反而認為男方騙了女兒，彩禮給了9萬也已經退還了，「他騙她說他是老闆，有錢，在開封市中心買了房子，結婚的時候發現啥也沒有」；男方一直堅稱自己是老闆，讓女兒給他弄了十幾箱鈞瓷，說是給員工發福利，還讓女兒過去當秘書。對於女方和直播間大哥搞曖昧一事，女方父親表示那會兒由於男方限制，女兒基本上沒直播。

而滕先生卻不認可女方父親的說法，「沒有說是大老闆，就是一個普普通通打工的」。

律師席軍旗認為，根據「民法典」規定，戀愛期間以結婚為目的的大額轉帳屬附條件贈與，未領證結婚則條件未成就，女方應當返還附條件贈與的大額轉帳和彩禮。

對此，不少網友反而因為這個原因留言支持女方：「這有什麼問題，你雖然年齡小但你長得老啊」，「一個圖錢，一個圖色，結果都被騙了， 從某種意義上說：般配」，「不調查清楚就敢訂婚？」，「女的說自己單身，並沒有欺騙。離婚單身也是單身，這男的看著都40了，女的像25」，「你騙騙我，我騙騙你，這把平手」，「以貌取人衝動訂婚就要承擔後果」。