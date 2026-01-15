酒後見閨密坐前男友腿上 她氣到墜樓摔癱索賠 法官這麼判

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
法槌示意圖。（取材自極目新聞）
河南一名王姓女子某日邀約郭姓閨密、薛姓前男友和另一名朋友喝酒，一行人酒後回其租住處，王女稱去廁所時撞見郭女和薛男在廁所裡，郭女還坐在郭男腿上，這讓她氣得爬上房頂墜樓致半癱；其間郭男稱自己跟到頂樓一度拉住墜落的王女，但仍因體力不支放手。王女事後控告前男友、閨密和朋友三人並索賠，法院認為三名被告已盡到安全護送及照顧義務，但因三人是酒伴，仍須共同負擔5％的求償金額。

據紅星新聞1月14日報導，中國裁判文書網公布此案判決書指出，王女與薛男曾是男女朋友關係，於2024年分手；她與郭女是閨密關係，與另一名被告李某為朋友關係。2024年10月20日凌晨3點，4人在王女的出租屋內，王女稱因醉酒回臥室睡覺，上廁所時看到薛男與郭女在廁所，郭女坐在薛男腿上，一氣之下轉身離開爬上房頂後失足跌落，致胸部以下癱瘓，事後她控告3人並索賠。

郭女稱，當晚幾人未發生任何口角和爭吵，自己也未坐在薛男的腿上，並稱自己與李某離開時，王女與薛男還在旁邊聊天，不知王女為何墜樓。薛男、李某委託訴訟代理人辯稱，事發當天是郭女主動聯繫李某見面，不知道王女也會來，酒後薛男聯繫代駕開車將王女送到住處後，王女主動要求薛男到其房間內聊天後就回其臥室休息。

之後，薛男和郭女在敞開門的衛生間裡聊天，王女發現後跑去陽台，薛男意識到情況不對也跟去，發現王女已翻越陽台台階，情急下用雙手拽住王女雙手施救並呼喊救人，仍因體力不支鬆手，王女從2層樓頂墜落到1樓地面。

法院審理查明，王女經鑑定雙手大部分肌癱、雙下肢截癱等，索賠43萬餘元（人民幣，下同）法院認定王女相關損失138萬餘元。另查明，郭女墊付了200元救護車費用，薛男墊付了11000元醫療費用。

河南省寧陵縣人民法院審理認為，事發前3被告陪同原告一起回到住處後，王女並未再次飲酒，而是去臥室休息，視為3人已履行了必要的安全護送及照顧義務，故王女不能基於共同飲酒行為向3被告主張承擔侵權責任。但依照公平原則及公序良俗精神，共同飲酒人應當給予王女適當補償，以王女損失總額的5%（6.9萬餘元）為限，酌定郭女補償2%，薛男補償2%，李某補償1%，分別補償27547.69元、16747.69元、13873.85元。

此案經報導後引來網友熱評：「都前任了，還這麼放不下」，「這下好了，人家更光明正大的在一起了，更開心了」，「公平原則及公序良俗就是讓沒有過錯的人承擔責任嗎？我不理解」，「防火防盜防閨密一點沒錯，為了他們傷害自己幹嘛」。

河南 醫療費

