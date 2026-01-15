交警護航開道…廣西小車時速近百狂奔6小時 駕駛崩潰

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
駕駛下車時情緒幾近崩潰。（取材自光明網）
甘肅一輛小客車去年12月剛發生在高速上疑因煞車失靈以時速115公里狂奔490公里，最後由交警一路開道直至燃油耗盡才停下事件，無獨有偶，廣西百色也發生類似狀況，一輛小客車也在高速上疑因定速巡航故障，頓時以時速90多公里在路上狂奔，百色、南寧交警接力出動警車為其護航開道近4小時，該車才在連續駕駛近6小時、高速行駛約500公里後因能源高耗盡停下，車主下車時早已因高度緊張面色蒼白、渾身乏力。

據光明網報導，1月9日23時20分，廣西百色市公安局交管支隊指揮中心接到警令：一輛小車疑似定速巡航失靈，車內除駕駛員外還有一名乘客，正由南寧交警護送沿G80廣昆高速從南寧壇洛往百色方向行駛，需百色交警接力護航。

深夜高速路面視線不佳，失控車輛持續高速行駛極易引發連環交通事故。百色交管支隊立即啟動應急處置預案，迅速調度沿線六個轄區大隊警力，部署至各高速匝道、互通等關鍵點位，指揮中心民警與副駕駛的梁女士保持緊密聯繫，一邊安撫二人瀕臨崩潰的情緒，一邊叮囑駕駛員「穩住方向盤、保持行駛節奏」，並實時跟蹤車速與車輛動態應對突發狀況。

警車一路護航。（取材自光明網）
通過與駕駛員溝通得知，該車車速始終維持在90公里/小時以上，多次嘗試均無法降低車速，只能等待車輛能源耗盡。在兩地交警一路護航開道下，次日凌晨3時，失控車輛終於耗盡能源，在即將駛入田林縣轄區米花嶺隧道路段慢車道上平穩停下。

當車門打開，連續駕駛近6小時約500公里的左先生走下車時，他因高度緊張而面色蒼白、渾身乏力。現場民警立即上前攙扶，並迅速將故障車輛推移至路邊安全地帶，用拖車將車輛安全帶離高速公路。

左先生表示：「剛開始失控的時候，我們都急哭了，感覺天都要塌了。後來看到一路上有那麼多交警全程守護，心裡慢慢就踏實了，情緒也平復了下來」。目前，事件具體原因仍在進一步調查中。

