分析生成2風險… AI精準反腐 浙貪官工程標動手腳被逮

紀檢監察機關利用AI分析，獲得江山市國有資產管理服務中心融資建設科前負責人馮疆受賄證據。(央視截圖)

AI （人工智能 ）也能用來抓貪官，而且反貪腐效果比人工更精準。在14日播出的央視反腐大片「一步不停歇 半步不退讓」第四集「科技賦能反腐」中，披露了紀檢監察機關成功逮獲江山市國有資產管理服務中心融資建設科前負責人馮疆在多個工程招投標項目中「動手腳」受賄的證據，運用的就是AI分析後生成兩條風險預警所提示的存在專家不公、圍標串標的嫌疑。馮疆可謂被AI分析「精準狙擊」。

據央視報導，馮疆曾多年在江山城投公司項目前期部任職，參與多個工程招投標工作。專題片披露，發現問題的由來，是系統在對江山市城區亮化一期工程項目進行數據碰撞分析之後，AI分析報告中生成了兩條風險預警，提示該項目中可能存在專家不公、圍標串標的嫌疑。

浙江省紀委監委工作人員胡默凱解釋稱：「專家不公，我們點擊進去還可以看到它具體的情況，而且他這個分打的差值偏離度有點大」。浙江省紀委監委第三監督檢查室主任林金騰稱：「打『天地分』它能夠過得了，那就說明當時業主單位和監管部門肯定是有個人履職不對的，後面肯定是有幹部因素在起作用」。

根據系統分析，該亮化工程中的須江閣標段共26家公司參與投標，中標公司在資信技術上並無明顯優勢，但其資信技術得分卻遠高於平均分，疑似存在明招暗定的問題。風險預警被推送給項目屬地監督部門，江山市紀委監委隨即核查，驗證了該項目中標公司的老闆王某，通過馮疆牽線與內部人員勾結的問題。該項目招標負責人和馮疆後來平分了王某送的50萬元人民幣（約7萬美元）好處費。

紀檢監察機關過去要關注到某個項目或某個人，往往要基於接到的具體問題線索。如今，智慧監管監督系統提供了全新的問題線索來源，而且準確性相當高。亮化項目突破之後，專案組再利用系統對馮疆和其他涉案人員參與過的工程開展二次核查，發現了2020年招投標的江山市中心城區雨汙管網改造及附屬配套智能交通採購項目更多問題。

馮疆在這一項目中具體負責編製招標文件，他利用這一職務便利，將招標文件中核心設備的參數設定為一名老闆所提供的設備參數，幫助其公司順利中標，事後收受該老闆20餘萬元。

浙江省江山市紀委監委工作人員王榮飛說：「大數據分析之後，那我們相當於精準式地、狙擊式地，它指出來問題所在的話，往往就是他們內部最關鍵的一個利益輸送點。」在智慧監管監督系統助力下，江山市監委很快查清了馮疆嚴重違法問題，給予其開除公職處分。2025年11月，法院以受賄罪判處馮疆有期徒刑二年六個月，並處罰金18萬元。