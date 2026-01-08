我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

太子集團首腦陳志在柬埔寨落網 遣送中國接受調查

中國新聞組／北京8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
太子集團董事長陳志。（取材自太子集團網站）
太子集團董事長陳志。（取材自太子集團網站）

涉及大規模跨國詐騙與資金洗錢的「太子集團」（Prince Group）創始人陳志，6日在柬埔寨被捕。柬埔寨內政部7日發布通告稱，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國有關部門請求，執法機關近日逮捕3名中國籍人員，並已依法將其遣返回中國。這三名中國籍人員分別為陳志、Xu Ji Liang和Shao Ji Hui。

大公報報導，福建連江縣出生的陳志2014年放棄中國國籍，加入柬埔寨國籍。2015年，他在柬埔寨創辦「太子集團」，所謂「業務」橫跨金融、地產等領域。此後陳志申請獲得萬那杜和賽普勒斯國籍。

陳志運營的「太子集團」自稱為跨國商業集團，在柬布局度假村與酒店等項目。美國檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團夥在柬埔寨全境運營至少十個詐騙園區，內部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，園區以酷刑威脅強迫他們從事「殺豬盤」等非法勾當。

團夥成員設立所謂「手機農場」，其中僅兩個窩點就擁有1250部手機，控制著約7.6萬個社交媒體帳號。團夥成員通過網絡聯繫受害者，以虛假投資盈利承諾誘騙對方將加密貨幣轉入指定帳戶。

報導指出，去年底，美國和英國聯手打擊東南亞電詐集團，擁有英國和柬埔寨雙重國籍的「太子集團」創始人陳志。美國政府宣布查獲近13萬枚比特幣，其時價值高達150億美元(約1049億人民幣)，是該部門歷史上最大規模的沒收行動。

美國司法部在起訴書中指控，陳志是這起「龐大的網路欺詐帝國」的幕後黑手。檢方形容，陳志主導史上最大投資詐騙案之一，每天騙取3000萬美元，他面臨包括電信欺詐和洗錢在內多項罪名，最高可判囚40年。

美國司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同夥通過複雜的「分散」和「歸集」手法進行洗白，用於極其奢華的個人享受，包括奢侈旅行、豪車名表、私人飛機。陳志還從紐約一家拍賣行購得一幅畢卡索的畫作。

各國隨之收緊包圍網，英國政府宣布把「太子集團」相關六人和實體列入制裁名單，凍結其在倫敦大批物業。南韓政府將包括陳志在內、參與詐騙、拘禁和暴力行為的15名個人列入制裁名單。香港、泰國也查封太子集團詐騙犯罪資產。

另外，此案也引發中國指控美方「黑吃黑」，透過駭客手法沒收陳志的比特幣。中國國家計算機病毒應急處理中心去年11月說，美國政府早在2020年就透過駭客技術手段「竊取」陳志持有的12萬枚比特幣，這筆錢原本存放於陳志持有私鑰的加密貨幣錢包中，卻遭美國政府「國家級駭客」手法接管。

柬埔寨民眾駕車經過金邊的一家太子銀行。（歐新社資料照片）
柬埔寨民眾駕車經過金邊的一家太子銀行。（歐新社資料照片）

詐騙 柬埔寨 加密貨幣

上一則

太子集團首腦落網／閩輟學少年陳志 曾是柬首相座上賓

下一則

馬斯克：中國「電力供應是美3倍」 AI算力將領先世界

延伸閱讀

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
華女借男友20萬元炒黃金 結果負債累累

華女借男友20萬元炒黃金 結果負債累累
太子集團購4艘豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光

太子集團購4艘豪華遊艇洗錢 幕後「神秘買家」曝光
泰國打詐查扣逾3億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖

泰國打詐查扣逾3億資產 鎖定太子集團創辦人等大咖

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包