安徽男3歲女兒遭懷孕女友用手捂死 「她忌妒他疼娃」

圖為女童照片。（取材自極目新聞）

安徽一名32歲尹姓男子離婚後帶著3歲女兒與現任女友，一起在江蘇生活。一天女兒突然窒息送醫不治，尹男事後愈想愈不對而報警，才發現原來是女友吃女兒的醋，親手捂死了女兒。目前案件仍在審理中，尹男表示，希望女友被判死刑 。

綜合極目新聞、奔流新聞報導，案件發生在去年8月，尹男的女兒在家中窒息。根據尹男的說法，他與女友住在女友的堂嫂家，當天凌晨他出門上班前，還親了女兒一口。後續從監控畫面中，尹男看到女兒在他出門沒多久後，走進廁所，但沒有看到她出來的畫面，直到約一小時後，看到女兒倒在地上，接著女友找了堂嫂過來，兩人將女兒送醫，也沒有第一時間通知尹男。「等我趕到醫院時，我閨女已經沒了」。

尹男提供的死亡醫學證明顯示，其女兒直接死亡原因為窒息。「女友給我的解釋是，女兒睡覺時不小心將裝快遞的塑料袋子套到頭上，導致窒息」，他說，但他認為女兒已經3歲了，不至於無法掙脫塑料袋，懷疑是女友失手打死或捂死了女兒，於是報警。

常熟市局刑警大隊負責調查此案。尹男說，警方告知他邱姓女友承認用手捂死女兒，動機是忌妒尹男疼愛女兒。他說，女友在案發前兩天告訴自己她懷孕了，推測可能是女友擔心自己的小孩得不到父親的關愛，才下此毒手。

尹男回憶，女友可能很早就虐待過女兒。他說，他們倆2023年在網路上認識，一個月後就在他的安徽老家同居，但後來不被家人祝福，兩人隔年私奔投靠邱女堂嫂。「這事件發生後，我爸才說當初就是發現女友會打孩子，才不希望我們來往」，尹男說，女兒這兩年來出現過燙傷、骨折，而且經常有傷痕，但女友都說是孩子不小心所致。

尹男的前妻、女孩的生母唐女士稱，去年發現女兒屢次受傷，燙傷、摔傷不斷，且女兒對邱女「怕得要死」。

尹男目前搬到陝西打工，他說，警方告訴他，案子近期就要移交到檢察院，他擔心懷孕的邱女會被輕判，希望法律能為女兒討回公道。「我不要任何補償，就要求她被判死刑」。

對此，知名律師、河南 澤槿律師事務所主任付建表示，如果偵查確定邱女捂死女童，就可能構成故意殺人罪，最高可處死刑。不過，審判時懷孕的婦女，不適用死刑，若本應判死刑，將改判無期徒刑等刑罰。