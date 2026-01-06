離譜／江蘇助產士剪臍帶剪斷嬰手指 辯「新生兒亂動」

我的頻道

中國新聞組╱北京6日電
江蘇盱眙縣人民醫院發生一起新生兒剪臍帶時被剪斷手指的事件。(取材自紅星新聞)
江蘇盱眙縣人民醫院發生一起新生兒剪臍帶時被剪斷手指的事件。(取材自紅星新聞)

近日，江蘇盱眙縣人民醫院發生一起新生兒剪臍帶時被剪斷手指的事件，孩子父親盛先生在社交平台發文爆料，妻子剖宮產時，新生兒左手中指被助產士不慎剪斷，術後孩子仍抬手費力、夜間頻繁疼醒哭鬧，讓他痛心不已，迫切希望醫院給出明確說法。涉事助產士說剪斷手指是因為新生兒亂動，目前該助產士已被停職。

紅星新聞報導，盛先生表示，2025年12月25日，妻子在江蘇盱眙縣人民醫院做剖宮產手術，但他家新生兒的手指竟然被剪斷了。根據醫患溝通紀錄顯示：「該婦剖宮產順利娩出一活男嬰，交由台下斷臍時不慎傷及新生兒左手中指，經骨科會診考慮骨折，建議轉上級醫院手術治療。」

事後，孩子轉院到無錫的醫院接上了手指，出院紀錄中，孩子被診斷為「左中指單指不全切斷」，經過斷指再植術等治療，手術過程順利。

據了解，剪斷新生兒手指助產士已被停職。盱眙縣人民醫院表示，正全力配合孩子治療並與家屬協商賠償，也多次向患兒家屬誠懇致歉，「的確是助產士的問題，院方代表已經去（和家屬）道過歉，已經給了（助產士）待崗、停發績效等處罰」，並表示將全力負責患兒治療和康復。

盛先生說：「我現在還是不敢把這個事情全部告訴她（妻子），只跟她說孩子的手指可能傷到了骨頭。後期的恢復情況醫生也不敢保證。」

據報導，盛先生想要查清事發原因和事發經過，「調了監控視頻發現是監控死角，也看不清楚。到現在為止，院方也沒有給我們解釋清楚，當時在產房裡到底發生了什麽，到底為什麼剪臍帶這麼一個簡單的操作，會剪斷孩子的手指？」

盛先生表示，院方提出兩個方案，第一個是一次性賠償10萬元，第二個是走司法鑑定，「我們已經整理好了材料，打算這兩天就去申請醫療事故鑑定。

