想賺高薪被男友哄騙到柬 20歲福建女網紅骨折被棄街頭

中國新聞組／北京5日電
一名有2.4萬粉絲的20歲福建網紅Umi被拍到在柬埔寨街頭精神恍惚、雙腿骨折。(視頻截圖)
一名有2.4萬粉絲的20歲福建網紅Umi被拍到在柬埔寨街頭精神恍惚、雙腿骨折。(視頻截圖)

中國社交平台近日瘋傳，一名有2.4萬粉絲的20歲福建網紅Umi被拍到在柬埔寨街頭精神恍惚、雙腿骨折，有網民爆料，這名女網紅稱她是被男友「哄騙」 說柬埔寨賺錢很容易，不知何故慘被拋棄街頭，對比其直播時的光鮮外貌，判若兩人；中國駐柬埔寨大使館昨證實此事並已找到該名女網紅，她是受「高薪工作」誘惑來柬埔寨後流落街頭，由於身體狀況很差，已協調將她轉院救治，也已聯繫其家屬來柬辦理接其回國事宜。

據極目新聞報導，近日多名網民發帖稱，去年12月26日，一名中國籍女子在柬埔寨西港一家酒店附近被人丟棄，膝蓋疑似受傷，該女子面目憔悴，手裡還拿著一張CT照片，護照信息顯示其為福建籍，名叫吳某楨，網名Umi。網傳該女子短視頻平台帳號有2.4萬粉絲，IP所在地為柬埔寨，最後一個視頻為2025年12月6日在柬埔寨發布。

吳某楨的父親吳先生表示，女兒是福建南平市下轄建甌市某鎮某村人，網上流浪街頭的照片和護照信息確認是她女兒。自去年12月26日以後，家裡再也聯繫不到女兒，他已向當地警方報案。女兒讀完中學後就輟學外出務工，此前告訴家裡人自己在浙江上班，但上班後仍經常找家裡要錢，家裡已給她轉了8萬多元（人民幣，下同）。

去年12月26日，吳某楨聯繫家裡稱腿出問題了，需要錢就醫，家裡趕緊轉去了2200元，也就在當天，有親屬發來女兒流落柬埔寨街頭的照片。「直到報警後才知道，女兒在2025年4月就出國去了柬埔寨」，吳先生說。

昨晚，中國駐柬埔寨大使館通報「福建網紅在柬埔寨失聯」指出，經連日查詢尋人，1月3日下午，駐柬使館駐西哈努克領辦在西哈努克市一家醫院找到該吳姓女子，當時該女子身體狀況很差，領辦當即協調將其轉送至另一家醫院救治。據吳反映，其受「高薪工作」誘惑來柬，後流落街頭。

吳某楨母親謝女士表示已接到來自柬埔寨的電話，讓他們去接女兒，並稱自己此前就知道女兒去了柬埔寨，但沒有告知丈夫。去年12月，她曾想過去將孩子接回，但沒想到之後再也聯繫不到女兒。

中國駐柬使館再次提醒廣大中國公民：所謂海外「高薪招聘」信息，很多涉及網賭電詐、黃賭毒等灰黑產業，一旦身陷其中，極易遭到非法拘禁、暴力虐待，甚至面臨生命危險。切勿輕易聽信傳言，以自身安全甚至生命為代價鋌而走險。如發現本人或身邊人員受到電詐、非法拘禁等威脅，盡快向中柬兩國警方報警，並聯繫中國駐柬使館尋求協助。

20歲福建網紅Umi。(視頻截圖)
20歲福建網紅Umi。(視頻截圖)
Umi此前在帳號中發布的視頻。（視頻截圖）
Umi此前在帳號中發布的視頻。（視頻截圖）

