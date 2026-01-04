峨眉山金頂看雪景下山難 不少遊客受困酒店大堂過夜

景區內人擠人。(取材自極目新聞)

有遊客2日晚發視頻稱，四川峨眉山景區因遊客較多，導致下山難，有遊客排隊近三小時才成功下山。還有不少遊客被困山上，擠進山頂的酒店大堂過夜。

極目新聞報導，一位女遊客發帖稱，2日早上9時許，她到黃灣遊客中心，坐上觀光 車用了很長時間才到雷洞坪，路上堵到想哭。隨後，她步行去坐索道，沒想到步行也堵，正常20分鐘路程硬是走了1個小時。「一路上都是人擠人，下山和上山都在一條道上，上面的下不來，下面的等著上去，互不相讓。」該遊客說，好不容易到達索道入口，排隊近一個小時，才上去金頂。金頂的霧淞很美，但不敢多逗留，打了個卡就趕緊去排隊乘下山的索道。

該遊客稱，當天氣溫只有零下4℃左右，在排隊等索道時，大家都擠在一起慢慢挪動，因為又冷又餓很多孩子都在嗷嗷哭。差不多排了三個小時，到晚上8點多才下山。一整天遊玩的時間僅半個多小時。

還有一名遊客稱，因為個子矮又擠在中間，感覺呼吸都不通暢了，非常難受，「沒見過這麼離譜的索道。」

2日早上10時30分，峨眉山景區官方微博 發布提醒，峨眉山景區當日高山區觀光車票（前往金頂）已達預警線，請前往金頂的遊客做好行程安排。

2日中午12時，峨眉山景區官方微博再次發布提醒，截至12時，峨眉山景區當日發往雷洞坪車站（金頂）的觀光車票已售罄。未購買當日發往雷洞坪車站（金頂）觀光車票的遊客，請調整行程，錯峰遊覽。

據報導，峨眉山景區客服工作人員3日稱，2日確實因遊客太多，山上又有雪，導致大家排隊下山時間較長。

遊客排隊坐索道。(取材自極目新聞)

峨眉山景區金頂索道一名工作人員稱，平時索道都是下午6點關停檢修，2日因為遊客太多，索道延時到了晚上8點半以後。

景區客服工作人員表示，景區不允許夜間私自步行下山，2日只要在排隊的遊客，都已被疏散下山，沒有及時下山的遊客在山上住宿。該工作人員稱，3日景區遊客已相對減少，景區未限流，仍正常開放。