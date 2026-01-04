我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

女網紅「睡遍所有頂流」 還曬出鹿晗側臉床照？ 網炸鍋

中國新聞組／北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
司曉迪(左)曬出的床照，還表示「值得睡的好男人」。 (取材自微博)
司曉迪(左)曬出的床照，還表示「值得睡的好男人」。 (取材自微博)

新年伊始，中國娛樂圈就被網紅博主司曉迪投下深水炸彈。司曉迪3日凌晨突連發20多條消息，自爆「睡遍所有頂流男星」，名單包含林更新、范丞丞、蔡徐坤、鹿晗檀健次、李汶翰，入獄的吳亦凡也在列，還稱「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺憾了」，其中讓她覺得「值得睡的好男人」是鹿晗，還曬出疑似他未打碼側臉床照，瞬間引發全網圍觀吃瓜。目前多名被點名藝人已發聲明澄清，並表示要追究法律責任。司曉迪則已將爆料內容全數刪除。

綜合中媒報導與流傳截圖，司曉迪3日凌晨豪言「姐30了，所有頂流都睡完了！」並隨即曬出聊天紀錄、同框照及同款衣物作為證據；司曉迪在微博擁有超過100萬粉絲，其帳號3日仍能正常發帖，不過有關「爆料」熱帖已刪除。她曾自稱是男歌手李汶翰等人前女友，3日凌晨的舉動被部分網民形容為「魔嫂降世」、「可汗大點兵」事件。然而，也有網民認為內容真實性遭質疑AI造假，可信度不高。

網紅博主司曉迪。(取材自微博)
網紅博主司曉迪。(取材自微博)

針對指控，受牽連男星紛紛發聲闢謠。鹿晗工作室4日晨連發兩則聲明，嚴正強調將對不實資訊採取法律行動，並表態「絕不姑息詆毀與誹謗」；檀健次工作室亦呼籲網友理性辨別，表示將採取合法維權措施。

男人胳膊上的紋身與鹿晗的紋身也有相似之處。(取材自微博)
男人胳膊上的紋身與鹿晗的紋身也有相似之處。(取材自微博)

鹿晗先前所曬出的生活照。（取材自微博）
鹿晗先前所曬出的生活照。（取材自微博）

此外，針對范丞丞被曝光的私生活影片，其經紀方怒斥博主「偷拍並添油加醋、混淆視聽」，蓄意引導公眾產生無端揣測，已嚴重損害藝人名譽，並當場曬出「取證數據保全證書」宣示開告決心。

隨著風波擴大，司曉迪目前已刪除所有爆料貼文，僅留下一句「新的一年我要好好愛自己」。面對網友追問刪文動機，她未回應，網友則猜測她已收到律師函。

鹿晗工作室和檀健次工作室發聲闢謠。(取材自微博)
鹿晗工作室和檀健次工作室發聲闢謠。(取材自微博)

據網易報導，被司曉迪點名睡過的男星有鹿晗、范丞丞、蔡徐坤、黃明昊、檀健次、張一山等人。其中較有爭議的是鹿晗，因為司曉迪曬出疑似他的未打碼側臉床照，還表示他是最好的哥哥、「值得睡的好男人」，稱鹿晗愛買零食。爆料還稱李汶翰要求她刪除蔡徐坤聯繫方式，范丞丞曾為她慶祝生日，吳亦凡曾在獄中向她發送新年祝福，林更新把她當成「玩物」。

有報導稱，此次風波中最難受的人應該是檀健次。在司曉迪曬出的聊天紀錄中，其使用「老子愛你」表情包的習慣跟本人對上了，還將自己經常穿的衣服留在了對方手裡。但粉絲堅持稱聊天紀錄是P的，工作室也出面闢謠。

鹿晗 檀健次 范丞丞

上一則

黑龍江景區秀3米高「冰封魚牆」 網調侃：服「冰」役

下一則

雷軍直播拆小米YU7 「清者自清」、「不要不停地自證」

延伸閱讀

行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場

行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場
鹿晗床照瘋傳 「床技排行榜」引暴動 他被點名爛透了　

鹿晗床照瘋傳 「床技排行榜」引暴動 他被點名爛透了　
「鹿關戀」確已終結？著名狗仔爆料 網友淡定：8年很長了

「鹿關戀」確已終結？著名狗仔爆料 網友淡定：8年很長了
張藝興回北京 臨時缺席EXO見面會 粉絲炸鍋

張藝興回北京 臨時缺席EXO見面會 粉絲炸鍋

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

2025-12-28 20:15

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境