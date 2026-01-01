河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

李先生遭控遭「孕妻」騙婚。（取材自小莉幫忙）

河南 許昌31歲的李先生在某交友平台認識一名來自新鄭的女子，對方每天言語溫柔噓寒問暖，讓他難以招架，認識兩周後訂婚。訂婚後兩人見面不超過10次，對方就發來懷了雙胞胎的孕檢報告，此後多次以「保胎需要錢」、「營養要跟上」等各種理由向他拿錢，李先生掏空積蓄砸了12萬（人民幣，下同）把她娶回家，才知對方另有「老公」，孕檢報告是盜圖，自己被騙婚，讓他悲憤到一夜白頭。

據小莉幫忙報導，李先先說，他去（2025）年8月在某交友平台上收到一名自稱來自新鄭的女子發來一句「你好」，對方攻勢猛烈，「她每天噓寒問暖，天天提出要見面」，急於成家的他，兩周後就和對方線下見面，沒想到女子見面後就迅速拋出「重磅炸彈」：我們訂婚吧。

李先生指控「孕妻」發來的「雙胞胎」B超照片是從網上下載的盜圖。（取材自小莉幫忙）

被「緣分」和「速度」衝昏頭腦的李先生，雖覺詫異，但更多是欣喜。他迅速張羅了一場風光的訂婚宴，鄭重地將9萬元彩禮和價值3萬元的金飾交到「未婚妻」手中，以為自己握住了幸福。然而訂婚後兩人「聚少離多」，見面不超過10次，去年11月，女方突然發來一張「孕檢報告」照片並激動地宣布：「是雙胞胎」，狂喜瞬間淹沒了李先生。

緊接著，「孕妻」以「保胎需要錢」、「營養要跟上」等各種理由，又從李先生手中拿走了五六萬元，他掏空積蓄，滿懷憧憬地等待孩子降生。可命運給了他最殘忍的玩笑，對方先是告訴他孩子「意外流產」，後來自己偶然間發現那張「雙胞胎」B超照片竟是從網上下載的盜圖，才驚覺所謂懷孕，從頭到尾就是一場精心編排的騙局。

憤怒的李先生趕到新鄭尋找答案，卻挖出了一個更令他崩潰的真相：這位「未婚妻」，不僅是個「戲精」，更是個「時間管理大師」。在她的「客戶名單」上，還有一位開封的石先生。聊天紀錄顯示，就在2024年11月22日她給李先生發「懷孕照」的同時，她與石先生的感情也正「蜜裡調油」，2025年1月柔情蜜意地對石先生說：「謝謝老公，今年來年，我們的第三年」。兩位「老公」的時間線，被她完美重疊、無縫銜接。

更諷刺的是，經查證，這位遊走在多位男士之間的「新娘」，早已是法院榜上有名的失信被執行人，也就是「老賴」。李先生與石先生事後均通過法律途徑維權，法院的調解書和判決書明確，女方需分別返還14萬和14.29萬元。但李先生已氣到一夜白髮，成了一個看來憔悴蒼老的男人。