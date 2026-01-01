上海飛行員：小22歲情人騙走700萬 女喊冤：交往十幾年

我的頻道

中國新聞組╱北京1日電
70後飛行員翻臉將小22歲情人告上法庭，圖為法槌示意圖。（取材自法治日報）
70後飛行員翻臉將小22歲情人告上法庭，圖為法槌示意圖。（取材自法治日報）

上海市長寧區人民法院近日審理一起備受關注的刑事訴訟案件；該案牽涉到一段長達十多年的情感糾葛，起初是由飛行員馬某某與年輕女子李某某間的關係發展，至報案指控對方詐騙轉移財產。馬某某曾以「普通朋友」自述兩人關係，直至庭審揭示才兩人曾有親密交往超過十年。

紅星新聞報導，根據揭露的信息，2012年前後，1972年出生的國內某航空公司飛行員馬某某，在哈爾濱結識了當時剛上大學的李某某，並以男女朋友相稱。交往期間，馬某某對李某某悉心照顧，甚至提供經濟支持，形成一段長期穩定的關係。與此同時，馬某某和李某某之間也發生了多次金錢往來，數額龐大，銀行轉帳紀錄顯示，馬某某曾向李某某轉款達700多萬元，而李某某則回轉120萬元，涉及不同用途。

馬某某多次轉帳給李某某，其中包括女裝店投資、轎車購置和茅台酒採購等。聊天紀錄更還原了這段關係的溫情過往：2015年1月，馬某某在萬米高空為李某某寫下情書，感念對方的等待與陪伴；同月17日，他還發送「寶貝我祝你生日快樂！永遠喜歡你」的祝福。

李某某辯護律師表示，2016年李某某畢業後赴上海工作，馬某某要求其「隨叫隨到」，不僅在滬備勤時需陪伴過夜，還需飛往其執飛城市同住。2019年，馬某某更是在上海租下公寓供兩人同居，並購置轎車供李某某使用，即便李某某2020年短暫結婚又離婚，這段關係也未中斷。辯護律師指出，雙方實則形成長期穩定的「包養式經濟供給關係」。

2023年4月，雙方矛盾驟然升級。馬某某在微信中指責李某某拖欠700多萬元，指控其「詐騙、轉移財產」，李某某則反駁「我騙你啥了轉移你財產啊」。隨著矛盾不斷升級，馬某某對其展開訴訟，案件性質從民事糾紛轉為刑事偵查。

值得注意的是，馬某某向上海市公安局長寧分局周家橋派出所報案時，刻意隱瞞了這段親密關係，僅稱兩人是2013年相識的「普通朋友」。直至案件進入司法程序，他才承認與李某某是「親密朋友」。

但案件進入審查起訴階段後，指控內容出現顯著變化。公訴機關將指控金額降至332.1萬元，且未將金額最大的茅台酒代購納入詐騙事實，僅聚焦於「換匯詐騙249萬元」「律師費及審計好處費詐騙33.1萬元」「叔叔治病借款詐騙50萬元」三項。

李某某承認後期為拖延還款「編過故事」，但強調「卡裡只要有錢，就會給他轉回去」，她直言與馬某某之間的問題是「情感的債」，「這十幾年，他所有給我的錢，現在全部變成詐騙他了？」

截至發稿前，本案已歷經多次庭審。在第二次庭審過程中，公訴機關當庭將換匯詐騙金額由249萬元變更為184萬元。第三次開庭後指控金額再次調整，指控李某某以換匯、律師費和審計好處費的總體金額調整至182萬元，量刑建議仍然為判處十年以上有期徒刑。

據悉，辯護律師曾向法院申請補充偵查，要求調取雙方開房記錄、出入境記錄等證據以證實情人關係，該建議目前未獲採納。經過三次庭審，本案法庭審理階段已結束，將擇期宣判。

