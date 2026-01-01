曾下跪、尋女19年未果 寧夏癌父2025最後一天抱憾病逝

我的頻道

中國新聞組╱北京1日電
杜金龍在病榻前，以下跪托付的方式，將尋找女兒杜思思的最後期盼交給了杜小華。(取材自極目新聞 )
電影「親愛的」原型之一、尋子多年的杜小華，在內蒙古包頭處理兒子小米奇走失案相關事宜後，於12月27日緊急趕往寧夏銀川，探望相識14年的尋親好友、尋女19年的杜金龍。杜金龍患直腸癌晚期，12月30日晚間帶著最後的遺憾與世長辭，終年60歲；病榻前，他曾以下跪託付的方式，將尋找女兒的最後期盼交給了杜小華。

極目新聞報導，12月31日上午，杜金龍的妻子發文緬懷：「老公，2025年的最後一天你缺席了，願另一個世界，也如人間，繁花似錦！」尋子家長杜小華表示，杜金龍是30日晚9時25分在家中病逝的，「一個多月前，醫院就讓他回家了，我以為還能抗個把月的，沒想到這麼突然。」

杜金龍生前曾以下跪託付的方式，將尋找女兒杜思思的最後期盼交給杜小華；這份沉甸甸的託付，被杜小華記錄並發布在社交平台。12月29日至30日，他連發三條求助視頻，呼籲網友與媒體共同助力。

杜小華說，他與杜金龍於2011年在西安一場尋親活動中相識，那年杜小華的兒子小米奇不幸走失，自己也踏上了尋子之路。2024年，杜金龍被查出結腸癌，歷經手術與五次化療，病情仍未控制，癌細胞擴散至直腸及整個腹腔，確診為直腸癌晚期。

「他唯一的心願，就是在走之前見孩子一面。」杜小華此前受訪時回憶，杜金龍雖意識清醒，但渾身疼痛，仍不甘心地想繼續治療，期盼活著等到女兒歸來。

據報導，杜金龍的妻子表示，女兒杜思思於2007年1月19日在放學途中失蹤，至今已近19年。「思思早上正常上學，中午放學後本來想找同學一起回家，但那個同學要做值日，她就一個人走了，就再也沒回來」。回憶起女兒走丟的場景，張女士心痛難忍，「臨走前，她說了聲『媽媽再見』，卻再也沒回來。」這些年，夫妻倆輪流外出尋女，從未想過放棄。

得知杜金龍患病後，不少愛心人士及杜小華相繼捐款相助，但都被杜金龍的妻子婉拒：「尋親人都不容易，我們不能接受，大家都太難了。」

杜小華表示，希望全社會各界人士都能幫忙擴散信息，讓失散的孩子們能夠早日回家。杜思思1992年5月8日出生，2007年1月19日在銀川市金鳳區第十三中學放學後失蹤，時年15歲，身高約1.58米，穿藍色運動鞋，橢圓臉、丹鳳眼、愛笑，講普通話，如今的她已經33歲。

杜小華下跪求助。(取材自極目新聞 )
