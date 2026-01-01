上海反詐宣傳 請來胡歌當大使 推廣App全天候設防

我的頻道

記者潘維庭／上海1日電
知名男演員胡歌30日獲邀擔任「上海市反詐宣傳形象大使」。（取材自「803反詐」公眾號）
中國知名男演員胡歌12月30日獲邀擔任「上海市反詐宣傳形象大使」；當天，上海市「反電信網絡詐騙中心」上線反詐App「803反詐」人工智慧代理（AI Agent），並推出書籍《803反詐指南》。

胡歌表示，現在詐騙花樣繁多，每個人都有可能成為詐騙目標，希望帶動更多人關注反詐，成為反詐的參與者，而不是電詐的受害者。

胡歌除了是知名演員，也是民盟中央宣傳委員會副主任。10月29日，在「2025中國西藏發展論壇」期間，胡歌也受聘為首位西藏國際傳播大使。

上海媒體稱，先前「803反詐」宣傳團隊與胡歌合作的一系列反詐宣傳在網上取得良好效果。

上海市反詐中心表示，將充分發揮「反詐官方權威矩陣」的品牌效應和胡歌的社會影響力，讓反詐宣傳真正做到入耳、入腦、入心。

上觀新聞稱，「803反詐」人工智慧代理App集合了反詐問答人工智慧代理、反詐資訊和反詐辭典於一體，以日常生活中的常見詐騙場景為基礎，深度融合AI巨量資料模型演算法，可透過「文字+語音」為市民群眾提供問答互動。

例如，若向它提問「QQ裡有人給我發消息，說下載個App就可以和美女視訊聊天，我能相信嗎？」人工智慧代理會給出相應的詐騙類型解析，並關聯推送「803反詐」相關宣傳影片。同時，無論是識別可疑資訊、驗證詐騙手法，還是尋求防範建議，市民可以透過手機隨查隨用，實現24小時全天候的涉詐資訊查詢。

