央視主持人買千元茶葉被詐 嫌犯落網 網酸：名人效應才立案

「今日說法」主持人李曉東買茶葉被騙，嫌疑人已抓獲，被害者不止自己。（取材自九派新聞）

「今日說法」欄目主持人李曉東日前發布視頻稱，「被騙1000元買茶葉」事件迎來新進展，犯罪嫌疑人已被抓獲歸案，北京警方還破獲了「實習學生售賣簽字筆」、「街頭售賣珍貴集郵冊」等多起線下詐騙 案件。

嫌犯被抓獲的新聞一出，網民紛紛留言，有人說「也是有一定名人效應，不然1000元可能不一定立案」、「普通人發就沒用」，還有人酸李曉東，「這麼清高，都諒解了就別報案」；也有人說「看來專業法律人被騙的可不止我一個，騙子實在是層出不窮」。

九派新聞報導，李曉東視頻中介紹，上個月其發布「買茶葉上當」的視頻引發公眾廣泛關注並上了熱搜，也有部分網友質疑事件真實性。「根據北京刑偵發布的消息，該案的犯罪嫌疑人已經被抓獲歸案，被害人還不止我一個。」

李曉東提到，考慮到賣偽劣茶葉的嫌疑人的情節，以及他家裏還有兩個孩子，已與其簽署了諒解書，「希望他能夠重新做人」。

另外，九派新聞從北京刑偵公眾號獲悉，北京警方11月通報三起典型案例。其中，「展銷商人」售賣「高檔茶葉」典型案例介紹，市民李先生在某酒店停車場內偶遇兩名駕駛奔馳轎車售賣茶葉的男子，兩人自稱是參加博覽會的茶商，現剩餘一些高檔茶葉打算便宜出售，原價每盒1000元，現價200元。李先生覺得包裝精美、價錢也算合適便購買了5盒。到家拆開後發現茶包粗糙且氣味刺鼻，經向業內朋友詢問得知為劣質茶葉。

警方接線索後，立即開展調查，並成功將劉某等7名嫌疑人抓獲。經查，劉某等人穿戴假冒的名牌服裝、手表，並購買或租賃二手高檔車將自己偽裝成茶商，多次前往展會、高檔酒店周邊，將包裝成高檔茶葉的劣質茶葉，向過往群眾進行所謂的打折銷售實施詐騙。目前，上述7人因涉嫌詐騙罪已被北京警方依法刑事拘留。

據報導，李曉東表示，除了要給北京警方點讚，也再次提醒，「以後如果您碰到開著豪車賣茶葉、賣海鮮、賣床上用品、賣望遠鏡等，那都是以次充好騙人的把戲。新的一年，希望大家提高警惕，防止上當受騙，一切平安順利」。經歷此次騙局，李曉東表示，「人只要起貪念，距離被騙就不遠了」，希望大家以自己為戒。