在非洲綁架毆打同胞、設局騙自己人 「非洲洋洋」被抓

中國新聞組／北京28日電
綁架中國同胞的「非洲洋洋」在坦尚尼亞被抓了。（視頻截圖）
綁架中國同胞的「非洲洋洋」在坦尚尼亞被抓了。（視頻截圖）

中國網紅博主「非洲洋洋」長期拍攝非洲坦尚尼亞風土人情，日前傳出他涉嫌綁架、毆打中國同胞，還威脅對方參與詐騙。最新消息指出，當地警方與華人志願者們耗費十多天，動員十多人、駕車幾千公里，最後在離邊境線80公里處成功抓獲「非洲洋洋」。

紅星新聞報導，近日網傳貴州一名27歲自媒體博主小曾（網名：曾輸記管家婆），在坦尚尼亞遭一名中國博主「非洲洋洋」綁架虐打，還威脅小曾參與詐騙同胞。據了解，網名「非洲洋洋」的趙某洋長期拍攝坦尚尼亞風土人情，他邀約小曾一同前往某個原始部落進行素材拍攝，坦尚尼亞當地一名華商丁先生表示，「這一行只有他們兩人，他們出發前還來我辦公室拜訪我，因為我之前就認識小曾，但並不熟悉趙某洋，小曾熱情招呼趙某洋上樓到我辦公室來，趙某洋似乎不大情願，來了也不說一句話，我當時還覺得這個人怎麼怪怪的。」

丁先生轉述小曾的經歷，稱當他們拍攝完素材後，趙某洋就突然收繳了小曾的手機，限制其自由，並用電棍等進行虐打，扣押時間持續了七天。丁先生說，趙某洋希望利用小曾自媒體的影響力，發布虛假投資信息，騙中國企業家赴坦尚尼亞考察，如果有企業家因此上鉤，便會待其來到坦尚尼亞後謀取財物。

趙某洋的提議遭到小曾拒絕，在被囚的第七天，趙某洋將小曾載往不明地點的途中，小曾跳窗逃跑，並大聲呼救吸引附近當地人的注意，最終獲救，目前正在當地醫院接受治療。

丁先生表示，自己在小曾出事後一直在幫助他料理各方事務，痛批這起事件「性質非常惡劣」，他們也同時在中國及坦尚尼亞兩方面報警，並將小曾的經歷向當地駐華使館匯報。

在當地華人志願者們的協助下，「非洲洋洋」最終被警方抓獲，丁先生表示，這次抓捕行動持續了十多天的時間，動員十多人，駕車幾千公里，最後在離邊境線80公里的地方鎖定了嫌疑人行蹤。

根據社交平台上流傳的視頻，可看到「非洲洋洋」被戴上了手銬，當地華人志願者丁先生表示，當地時間25日凌晨，有志願者將「非洲洋洋」從住處引誘到車上，警察一擁而上將他控制，過程中他沒有反抗。針對網路上流傳出「非洲洋洋」被控制後遭搧耳光的視頻，丁先生說，不知道誰打的，可能是有情緒激動的人沒控制住。

