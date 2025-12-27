8旬翁找保母性服務…高齡HIV感染者增多 商業行為占4成

今年廣東、浙江等地的高齡HIV病例占比均明顯增加，其中浙江今年新發HIV病例中，50歲以上的中老年群體已占到39.2％。一名八十多歲的男性HIV感染者表示，染病原因是家中雇傭的中年保母因急需用錢，「給錢就可以發生關係」。

中國新聞周刊報導，深圳市第三人民醫院黨委副書記、院長盧洪洲表示，老年HIV感染高發，關鍵在於這一群體的感染風險在上升。他指出，如今獨居老年人規模大，老年人的性需求長期被忽視，而針對老年人的性健康教育幾乎空白，導致他們在愛滋病性傳播網絡中成為新的脆弱群體。

現年五十多歲的白樺是HIV感染者互助組織「白樺林」的創始人，也是一名HIV感染者。白樺談到，在一些愛滋病抗病毒治療定點醫院或疾控中心，經常有感染者詢問「能不能給我介紹個對象」。

他指出，中老年HIV感染者的情感需求其實非常強烈，有時甚至高於年輕人。但他們往往無法與家人深入溝通，或者表達後會遭到反感，導致他們的情感訴求無人傾訴。暨南大學疾病預防控制研究院院長梁曉峰表示，喪偶或長期無業造成的孤獨和情感需求，使部分老年人嘗試尋求心理慰藉，但又礙於面子，不願通過正規渠道尋求幫助。

報導指出，「中華流行病學雜誌」研究顯示，老年HIV感染者的主要感染渠道為性傳播，老年男性感染者數量約為女性的三倍。2015—2022年，中國新報告的50歲以上老年HIV感染者中，異性傳播占比超過90％，其中商業性行為占44.8％。

有自媒體提到，老年男性尋找的性服務大多便宜，有時候在工地附近交易，一次4、50元人民幣，連保險 套都不帶。還有些不少長輩跟舞伴、保母發生關係，覺得都是熟人沒有關係，但染病後皆是追悔莫及。被查出HIV不是因為不舒服，而是體檢、做手術前才順帶發現的。