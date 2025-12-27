四川街頭驚見紅衣女 夜攔公交車後磕頭爬行 網嚇：借命儀式？

紅衣女子晚間攔停公交車後在街道上磕頭爬行。（視頻截圖）

12月25日，四川宜賓街頭，一名身穿紅衣的女子在人行道上攔停公交車，先後做出下跪磕頭、趴地爬行等行為，手中還拿著紅色卡紙、包裹等物品，由於時值晚上，不少目擊者看了細思極恐。相關視頻在網上引發熱議，有網民懷疑該名女子是否在進行「跟公交車上的乘客借命」的神秘儀式，或是「又一位被生活打敗的人」，也有網民懷疑是精神病患者。警方表示，暫未收到相關反映，將盡快安排民警核實了解。

據大風新聞報導，事發在12月25日的四川宜賓僰侯路上，這名紅衣女子在人行道強行攔停公交車，隨後跪地磕頭、趴地爬行，並摘下假髮露出光頭，身旁放置紅色包裹及卡紙狀物品。目擊者稱其行為目的不明，現場視頻引發公眾關注。

屬地派出所回應稱「暫未收到反映」。事發地所在社區工作人員表示，當天確有收到類似的情況反映，但不確定與此事是否為同一件事，且不便透露。

女子的動作在網上引發討論：「這不會是做什麼儀式呢吧？想跟車上的人借命？」，「好詭異，這是咋了？」，「人類詭異行為，真夠嚇人」，「病的不輕啊」，「在放生心中的夢魘」，「建議按尋釁滋事處理，最低也要行政拘留」，「就是精神病而已」，「主人的任務」，「正常人誰會這樣？有問題得趕緊找醫師了」，「感覺像是什麼儀式」，「又是一位被生活打敗的女士，只能將希望交給上天」。