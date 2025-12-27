湘男發現女兒非親生仍獨自撫養5年 不索賠還想領養

蔣男和家人獨自撫養女童至5歲。（取材自瀟湘晨報）

湖南省永州市蔣姓男子的前女友和他同居生育一女後沒多久就離開還拉黑了他，蔣男要給女兒報戶口上小學時，經親子 鑑定女兒並非他親生，由於一直聯絡不到前女友，蔣男近日登報尋親，尋親啟事今天上了微博 熱搜引發熱議。蔣男說，前女友和他同居半年就生女，他當時就覺得女兒不是自己親生的，但養了5年總是有感情，如果找不到孩子親生父母，他願意領養。不過民政部門稱蔣男要領養很難。有網友點讚蔣男的父愛，也有人認為他太傻了。

據瀟湘晨報報導，近日，永州媒體刊出了這則尋親公告引發關注：38歲監護人蔣先生與25歲女友樂女士在2020年非婚生育一女孩，因上戶口要做親子鑑定，結果顯示小孩非他親生，2021年後女友分開，至今無法聯繫。現小孩由蔣先生撫養，已在公安局採樣尋親。請孩子親父母60日內來採樣或聯繫蔣男，逾期將依法處置。

蔣男說，他和樂姓前女友兩家僅隔幾個村。2019年，樂女在雲南和前男友生活，「感情不合，家裡想讓她嫁近一點」，經人介紹，他倆認識戀愛，給付女方彩禮後，沒辦婚禮和領證，兩人同居約半年後，樂女生了孩子，「快生的時候，就覺得孩子不是自己的，因為和我在一起不久」，此後樂女和前男友依然有聯繫，加上一些家庭矛盾便離開了，從此再無聯繫。

蔣男說，5年來，孩子一直由他家撫養。他目前單身在廣東工作，孩子在永州老家由母親帶，今年初因上小學去上戶口，按照有關程序做了親子鑑定，鑑定證實了他的猜測。如今又按規定登了尋親公告，「親父母找到就協商，如果找不到，我會申請領養，把她撫養長大。養了這麼久了，多少有點感情了」。

蔣男表示，女友離開後把他聯繫方式都刪除了，一直聯繫不上，他也遺失了對方及其對方家屬的電話，他曾去她家尋找，她父親說去外地不在家。2021年分開時，蔣男曾讓她把孩子帶走，退回彩禮，「她說不要孩子。娘家人後來也沒來要孩子。彩禮沒退」；他諮詢過當地派出所，「他們說可以領養，但要先把戶口上了」。

當地民政部門工作人員表示，親父母不願撫養可能涉嫌遺棄，就算送的話也不能送給非婚未育的這個人，「他（蔣男）這種情況，是很難領養的。親父母大概率能找到」。

有網民留言感嘆：「唉，這女的，找個接盤俠，彩禮拿了，拖油瓶甩了，真惡毒，男的養了5年，給他領養算了，畢竟5年感情」，「知道不是自己的還養，過幾年長大了，孩子知道不是親生的該咋想，要是回去找她親媽了你該怎麼辦？親媽多年後窮困潦倒來認親了，又咋辦」，「有情有義，有始有終。好漢子」，「遺棄子女的父母必須依法嚴懲」。