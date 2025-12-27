我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

湘男發現女兒非親生仍獨自撫養5年 不索賠還想領養

中國新聞組／北京27日電
蔣男和家人獨自撫養女童至5歲。（取材自瀟湘晨報）
蔣男和家人獨自撫養女童至5歲。（取材自瀟湘晨報）

湖南省永州市蔣姓男子的前女友和他同居生育一女後沒多久就離開還拉黑了他，蔣男要給女兒報戶口上小學時，經親子鑑定女兒並非他親生，由於一直聯絡不到前女友，蔣男近日登報尋親，尋親啟事今天上了微博熱搜引發熱議。蔣男說，前女友和他同居半年就生女，他當時就覺得女兒不是自己親生的，但養了5年總是有感情，如果找不到孩子親生父母，他願意領養。不過民政部門稱蔣男要領養很難。有網友點讚蔣男的父愛，也有人認為他太傻了。

據瀟湘晨報報導，近日，永州媒體刊出了這則尋親公告引發關注：38歲監護人蔣先生與25歲女友樂女士在2020年非婚生育一女孩，因上戶口要做親子鑑定，結果顯示小孩非他親生，2021年後女友分開，至今無法聯繫。現小孩由蔣先生撫養，已在公安局採樣尋親。請孩子親父母60日內來採樣或聯繫蔣男，逾期將依法處置。

蔣男說，他和樂姓前女友兩家僅隔幾個村。2019年，樂女在雲南和前男友生活，「感情不合，家裡想讓她嫁近一點」，經人介紹，他倆認識戀愛，給付女方彩禮後，沒辦婚禮和領證，兩人同居約半年後，樂女生了孩子，「快生的時候，就覺得孩子不是自己的，因為和我在一起不久」，此後樂女和前男友依然有聯繫，加上一些家庭矛盾便離開了，從此再無聯繫。

蔣男說，5年來，孩子一直由他家撫養。他目前單身在廣東工作，孩子在永州老家由母親帶，今年初因上小學去上戶口，按照有關程序做了親子鑑定，鑑定證實了他的猜測。如今又按規定登了尋親公告，「親父母找到就協商，如果找不到，我會申請領養，把她撫養長大。養了這麼久了，多少有點感情了」。

蔣男表示，女友離開後把他聯繫方式都刪除了，一直聯繫不上，他也遺失了對方及其對方家屬的電話，他曾去她家尋找，她父親說去外地不在家。2021年分開時，蔣男曾讓她把孩子帶走，退回彩禮，「她說不要孩子。娘家人後來也沒來要孩子。彩禮沒退」；他諮詢過當地派出所，「他們說可以領養，但要先把戶口上了」。

當地民政部門工作人員表示，親父母不願撫養可能涉嫌遺棄，就算送的話也不能送給非婚未育的這個人，「他（蔣男）這種情況，是很難領養的。親父母大概率能找到」。

有網民留言感嘆：「唉，這女的，找個接盤俠，彩禮拿了，拖油瓶甩了，真惡毒，男的養了5年，給他領養算了，畢竟5年感情」，「知道不是自己的還養，過幾年長大了，孩子知道不是親生的該咋想，要是回去找她親媽了你該怎麼辦？親媽多年後窮困潦倒來認親了，又咋辦」，「有情有義，有始有終。好漢子」，「遺棄子女的父母必須依法嚴懲」。

親子 微博

上一則

河南男網購10-9枚蛋收到1個 客服：中間「-」是減號

下一則

華為全球懸賞300萬元 盼解AI資料儲存難題

延伸閱讀

惡霸也會尿床…石知田觀摩對象竟是牠

惡霸也會尿床…石知田觀摩對象竟是牠
同是心碎父母的淚 北捷案張文父母下跪道歉 余母籲勿指責

同是心碎父母的淚 北捷案張文父母下跪道歉 余母籲勿指責
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍
約會軟體殺豬盤詐財 女遭騙27萬

約會軟體殺豬盤詐財 女遭騙27萬

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則