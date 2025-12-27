300元軟件可「無感知」監控員工 網轟：侵犯隱私

300元監控軟件能躲過殺毒軟件監視員工。(取材自熱點科技)

一條「老闆監視員工微信 只需300元(人民幣，約43美元)」的話題，25日掛在微博 熱搜榜第一名，引發熱議。這款監控軟件由河北安固雲軟件有限公司提供，單套價格不到300元，宣稱可以無感知無彈窗、神不知鬼不覺地監控到員工屏幕。對此，不少網友表示，自己公司就存在監控行為，已經習慣了。而有人認為這種行為涉嫌違法，侵犯個人隱私權。

據每日經濟新聞報導，當該軟件的監控端與被控端的安裝包成功安裝後，可以在老闆端（監控端）設置開啟微信、QQ、釘釘等各類聊天軟件的審計（即監控），界面上顯示還可以監控網站瀏覽、網絡搜索、郵件以及文件上傳下載。

在實際監控過程中，監控端可以看到員工拉群、發文件/視頻的紀錄、聊天內容原文，還可以通過監控端直接打開員工發送或接收到的文件/視頻原件。

而且，該軟件還可以直接監控員工的實時屏幕，直接抓到了員工正在摸魚看視頻。而在被監控的員工電腦上，這款軟件是直接隱身的，不僅在系統中無法找到，通過360、金山毒霸、騰訊、火絨、聯想電腦管家等五個殺毒軟件都無法查殺到，甚至查殺過程都被錄屏記錄下來了。

這個事情披露後，引發了不少網友的大討論。很多網友表示自己公司就存在監控行為，已經習慣了。而有人認為這種行為涉嫌違法，雖然是在上班時間，用的也是公司的電腦，但很多人的微信、QQ是個人與工作同號的，既然能監控到業務相關的消息，必然也會監控到員工個人生活相關的消息。而且更有嚴厲的網友提出，開發、銷售、使用全鏈條上的人都是犯法的，這侵犯了員工的個人隱私權。

報導指出，暫且不說法律方面的問題，即便從心理角度來講，員工知道自己在被監視下工作，心裡也會有膈應。過度的掌控欲，是在透支公司與員工的信任。走到這一步，公司八成已經在下坡路上狂奔了。

另據港媒報導，有律師指出，企業監控微信等通訊平台的聊天內容可能面臨法律責任。根據相關法規，個人資訊指的是通過電子或其他方式記錄的能夠單獨或與其他信息結合識別特定個人身分或反映特定個人活動情況的各種信息，而微信聊天紀錄很有可能包含此類內容和信息。