男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

中國新聞組／北京25日電
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

「斷骨增高術」原是想改變人生的選擇，卻讓一些中國年輕人陷入長期病痛與維權困境。有人出現踝關節神經損傷、長短腿和行走疼痛；有人患上慢性骨髓炎，雙腿無力，甚至已做好未來坐輪椅的心理準備。

澎湃新聞報導，戴浩(化名)2023年在河南省人民醫院接受手術，他表示，術前已反覆查詢資料、加入多個相關群聊，並選擇公立醫院專家手術，仍未能避免後遺症。戴浩術後踝關節神經受損，飽受膝蓋與腳踝疼痛困擾，左腿比右腿長，一走路就疼，並因後遺症與醫院對簿公堂，卻因傷殘鑑定困難，案件進展緩慢。

李貝(化名)在20歲時，因男友媽媽嫌她矮，身高焦慮決定動手術。最初幾年並未察覺異常，隨著時間推移，長短腿、神經損傷和關節蛻變逐漸顯現。如今，她下樓腿都會發軟無力，要需扶欄杆，陰雨天疼痛加重，已多年無法正常工作。手術十年過去，她已經做了最壞的打算，以後坐輪椅生活，直言這是一個「害人的手術」。

來自江蘇的劉林(化名)則遠赴土耳其接受手術，同時延長大腿和小腿。但她術後不僅感染骨髓炎，還出現下肢畸形無力、行走困難等問題，無法做要通勤的工作。劉林目前活躍於多個社交平台，持續公開自身經歷，提醒年輕人警惕「醫托」包裝出的美好案例。

上海交通大學醫學院附屬新華醫院小兒骨科主任張亞慶此表示，「斷骨增高術」環形外固定架牽拉成骨方式，是把切斷的長骨近端和遠端打上鋼針，用架子連接牽拉，因人體骨骼有再生和可塑性，通過外固定架逐漸延長，牽引骨頭每天緩慢增長。

目前，中國嚴令禁止健康人做「肢體延長術」，該手術應僅用於矮小症或肢體不等長、骨腫瘤等病人身上。

