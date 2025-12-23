領隊稱「高反不會致命」 23歲碩士生徒步冰川倒地亡

一男子在川西的田海子冰川徒步時發生疑似高反。(視頻截圖)

一名23歲男子21日在川西的田海子冰川 徒步時發生疑似高反，最終身亡。領隊稱其非新手，有5000米雪山攀登經驗及兼職領隊經歷，推測為心因性猝死 或心梗，認為「高反不會20分鐘致命」。但醫學調查指出，高海拔缺氧可致急性腦水腫/肺水腫，重症患者從症狀出現到死亡最快僅20分鐘。官方最終認定高山症為直接死因。

封面新聞報導，該社群一名領隊表示，遇難男子是一名23歲的碩士研究生，他於19日報名參團，支付了248元(人民幣，約35美元）重慶——康定往返的包車費，商定其餘費用AA制。此次活動，團隊配備了兩名領隊。 21日中午11點左右，團隊成員到達田海子冰川附近，該男子還未到達冰川區域，因返程時間臨近，領隊詢問他是否繼續前進，該男子主動表示下撤。

返程途中，起初該男子狀態正常，與同行者有說有笑。來到亂石灘上，前述領隊察覺其未跟上隊伍，轉身發現他已坐在地上。意識到情況異常後，這名領隊迅速上前檢查。此時，男子已陷入休克狀態，同行者立即為他供氧並展開急救。經掐人中、輸氧等處理後，男子短暫甦醒，期間意識模糊，自述心口疼痛。

這名領隊還澄清，該男子為大學登山隊成員，此前曾多次攀登海拔5000米左右的雪山，且做過兼職領隊，並非網傳的戶外小白。在這次徒步過程中，他並沒有網傳的高反後堅持不下撤的「頭鐵」行為。

「事故原因可能為心因性猝死或心臟梗塞。」該領隊也表示，這名男子突然離世，可能與高反無關。 「不像是高反，高反沒這麼快。總共才20多分鐘，就沒有呼吸、心跳了。」

報導指出，醫學調查指出，高海拔缺氧可致急性腦水腫/肺水腫，重症患者從症狀出現到死亡最快僅20分鐘，與病程吻合。官方最終認定高山症為直接死因。

甘孜州體育中心相關負責人表示，（男子徒步）這個事情沒有辦證，沒有正規領隊，沒有在當地報備，「 11月開始，康定市貢嘎山附近就全面封山了。