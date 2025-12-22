我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台裔創業家Edwin Chen白手起家 成AI百大影響力人物 身價180億元

金正恩視察 七旬高官們連站9小時聽訓、承受被肅清恐懼

「到底用什麼肉」 必勝客牛排口感怪 滬店員：合成的

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友發帖質疑必勝客使用的牛排。(取材自每日經濟新聞)
網友發帖質疑必勝客使用的牛排。(取材自每日經濟新聞)

近日，有網友在網上發帖稱，在上海的連鎖餐廳必勝客吃到的牛排，和菜單上的圖片差距巨大，口感也有些奇怪，質疑「到底用的是什麼肉」。市場監管部門19日對涉事兩家門店展開檢查，確認菜單上的五款牛排均為調理牛排。對此，不少消費者表示憤怒。

來源：YouTube

綜合每日經濟新聞、上海廣播電視台報導，記者隨機挑選了兩家必勝客線下餐廳，點了菜單上價格從59元人民幣(約8.3美元)到85元不等的多款牛排。端上來的牛排，看起來與菜單上的確實有差別，口感也不像原切牛肉。當提出疑問時，兩家店員給出了截然不同的回答。

一店員肯定地說：「配料表裡除了牛肉沒東西，就是牛肉……寫的就是西冷牛排。」另一位店員則坦言：「是合成的，就是牛肉打碎之後跟其他的料合成。」

報導說，其中一家的店員翻拍了生牛排包裝上的配料表，配料表上除了牛肉外，還有長長一串配料和添加劑，包括了大豆分離蛋白、明膠、呈味牛肉粉等等。包裝上還注明有致敏物質信息，包含大豆、魚類、穀物及其製品。

報導指出，市場監管部門19日對涉事兩家門店展開檢查。執法人員確認，菜單上的五款牛排均為調理牛排，配料表中除牛肉外，還有大豆蛋白等原料及十多種食品添加劑。

此外還發現，在電商平台上，必勝客線上官方旗艦店有一款以「原肉整切牛排」為名的產品，實際收到後卻是「整切調理牛排」，配料表與線下門店高度重合。

「調理牛排」和「原切牛排」有何不同？市場監管部門介紹，原切牛排是百分百的牛肉，不添加任何輔料；調理牛排則加入了配料、添加劑和調味品，屬於菜餚製品。

必勝客使用的牛排執行標準為GB19295，正是調理牛排的標準。必勝客相關負責人解釋，其牛排屬於「整切調理牛排」，並在菜單角落用小字標注了「在國內用現代食品工藝進行切割並精心調理」。

不少消費者對此表示憤怒，有消費者說：「吃了很多很多年了，一直主打牛排質量好，價格也不便宜，結果竟是調理牛排」。還有消費者表示用「調理牛排」可以理解，但不應該在角落用小字標注，應該「標注出來，讓消費者知道」。

牛排 電商

上一則

深圳有個「多管局局長」 修路工：他一發片就要修路了

下一則

冬至餃子團建地圖出爐 解鎖不同地域特色

延伸閱讀

上海必勝客「原切牛排」口感怪 配料表一看…「添加物一長串」

上海必勝客「原切牛排」口感怪 配料表一看…「添加物一長串」
北美50佳牛排館 拉斯維加斯僅這家入榜

北美50佳牛排館 拉斯維加斯僅這家入榜
無人機空投牛排、蟹腳、大麻進南卡監獄 獄警攔截查辦

無人機空投牛排、蟹腳、大麻進南卡監獄 獄警攔截查辦
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
東鄉縣公安局出具的鑑定意見通知書顯示「小艾案發時患有精神分裂症」。（取材自紅星新聞）

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

2025-12-20 07:30

超人氣

更多 >
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
川普擬施壓保險業 砍健保保費

川普擬施壓保險業 砍健保保費