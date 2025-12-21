我的頻道

紐約車險年均逾4000元 民團促州府介入

張文去年4月起採購戰術工具 扮生存遊戲玩家買煙霧彈金流待查

「我養妳」當證據 滬女拒還前男友40萬 測謊卻逆轉

中國新聞組／上海21日電
男女分手後常因金錢糾紛鬧上法庭；示意圖。（取材自上觀新聞）
男女分手後常因金錢糾紛鬧上法庭；示意圖。（取材自上觀新聞）

「沒工作沒關係，我養你。」戀愛時的甜言蜜語，上了法庭還算數嗎？上海一對情侶近日鬧出金錢糾紛，女方分手時將兩人40萬元（人民幣，下同，約5.7萬美元）的共同存款全數領走，並稱這些錢是男方承諾「養她」的。雙方鬧上法庭後，女方未通過測謊，法院判決需返還男方款項及金飾折價款等，共計30萬元。

新聞晨報報導，男方小吳和女方小陳曾經是同事，之後發展成男女朋友，2023年12月一起租房生活，同居期間由小吳承擔所有共同生活開支。

兩人交往時，用小陳的身分開了一個為買房子的存款帳戶，兩人都持有帳戶密碼；不到一年時間，小吳就往帳戶裡存了40多萬元，小陳雖然也有存錢，但數額少得多。

後來公司裁員，小陳丟了工作，向小吳說：「你養我呀」，小吳回答：「以後我養你」。這些對話一直保存在小陳的手機裡。

2024年10月，兩人打算結婚，趁著國慶假期拜訪雙方父母。小吳的父母對小陳很滿意，給這個即將成為兒媳婦的女孩子1萬1200元訂婚金。隨後，二人又去小陳的老家，雖然小吳給小陳買了價值2萬多元的金鐲子，還花了近3萬元給小陳父母買禮物，但是連小陳的父親都沒有見到。

當月月底，小陳的媽媽來到上海，住在女兒跟小吳租的房子裡。過了幾天，小吳忽然發現小陳把兩個人買房的存款57萬元全部轉給了她的媽媽。

12月初，小吳發現自己手機上跟小陳的微信聊天記錄全被刪了。又過了幾天，小陳和她的母親悄悄搬走，不辭而別。小吳表示，小陳的家長如果沒有看上自己，可以直接講，「這麼操作太傷人了」。

在溝通未果的情況下，兩個人最終對簿公堂。小吳向法院提出，要求小陳返還他存的購房款32萬2400元，房屋租金2萬6400元，金鐲子或折價款2萬元，父母給的訂婚金1萬1200元等。

小陳不同意返還這些錢物。主張小吳所說的購房存款32萬2400元，已經全部用於雙方的共同開支與房屋租賃。並稱雙方並沒有承諾過訂婚，小吳買給她的金鐲子已經歸還，所謂訂婚禮金也不存在。

小陳還向法庭提供了微信聊天記錄。記錄顯示，小吳曾跟小陳說，「以後我的錢都給你安排」、「當花則花」、「你養我吧」、「行的」等，證明小吳轉給她的錢，都是「養」她所需的生活開支。

雙方各執一詞，在經過兩人同意下，法院委託上海市的心理測試實驗室進行「測謊」，問題包括「和對方在戀愛期間是否有共同存款買房的事實」、「手鐲是否歸還」等。測試結果，小吳全部通過，小陳全部沒通過。

法院審理後，酌情確定由女方小陳返還男方款項及金飾折價款等共計30萬元。測謊時，男女雙方各支付了6000元。小陳承擔不利後果，所以小陳要承擔小吳已經支付的6000元「測謊費」。此外，7000元訴訟費大部分由小陳承擔。

河南91歲爺執意要把亡妻房子過戶給50歲女友 兒子急了

