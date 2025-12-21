磷蝦油保健品「零磷脂」 同仁堂道歉：將清理品牌

同仁堂集團就南極磷蝦油事件致歉，並全面開展品牌清理行動。(取材自界面新聞)

上海最近揭露了一款以「北京同仁堂」品牌名義販售的磷蝦油保健品，宣稱具有高純度，但實際卻發現磷脂含量為零。北京同仁堂集團已經就此事公開道歉，要求經銷商立即下架涉事產品，並將全面排查品牌使用情況，清理任何「擦邊」使用「同仁堂」字號的行為。成都市新都區市場監督管理局20日發布情況通報稱，已成立聯合調查組調查北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司「南極磷蝦油凝膠糖果」相關情況。

綜合界面新聞、中國網報導，上海市消費者權益保護委員會在11日公布，一款標稱「北京同仁堂99%高純南極磷蝦油」的產品，標榜「高含量」、「1粒≈100隻磷蝦」，磷脂標識值為43%，檢測結果顯示產品磷脂含量為零。消保委隨即約談生產商安徽哈博藥業，及經銷商北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司。

北京同仁堂20日發表聲明稱，對消費者和社會致歉。已派專項工作組到四川開展核查，並責令四川健康下架產品。集團宣布，追究四川健康、哈博藥業的商標侵權等責任；對違法使用「北京同仁堂」字樣追究法律責任；將開展品牌清理行動，清理「擦邊」使用「同仁堂」字號、商標使用不規範等行為。

紅星資本局報導指出，北京同仁堂（四川）健康藥業為同仁堂集團的關聯公司，卻涉嫌對外委託代工廠生產並授權銷售。消費者經常抱怨難辨所購的同仁堂產品，是出自嫡系公司還是「貼牌」生產。

對此，成都市新都區市場監督管理局發布情況20日通報稱，已成立聯合調查組進駐涉事企業北京同仁堂（四川）健康藥業有限公司開展調查，並已對該企業立案，現案件正在查辦中。下一步將根據調查結果依法依規進行嚴肅查處，堅決保護消費者合法權益。