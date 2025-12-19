弱智女遭4人性侵懷孕 父討說法遇害 湘高院維持死刑判決

「智力殘疾女孩遭多次侵害、父親維權遇害」案件，湖南省高院駁回被告人車某某上訴，維持死刑判決。(取材自大風新聞)

備受社會關注的「智力殘疾女孩遭多次侵害、父親維權遇害」案件，近日迎來最新司法進展。湖南省高級人民法院對被告人車某某提出的上訴作出裁定，認為一審判決認定事實清楚、證據確實充分、量刑適當，依法裁定維持對其死刑 判決。

大風新聞報導，被害人為一名智力殘疾女孩，因認知能力明顯低於同齡人，長期缺乏基本自我保護能力。2021年，女孩被發現懷孕，其父親隨即報警。警方調查後查明，吳某、車某甲、王某三人明知女孩為未成年人且存在智力障礙，仍多次以金錢、零食等方式誘騙並實施性侵行為。三人最終分別被法院以強奸罪判處有期徒刑12年至14年不等，相關判決已生效。

案件本已進入執行階段，但受害家庭的痛苦並未就此結束。2023年，警方在進一步調查中發現，女孩在同一時期還曾遭另一名親屬車某乙侵害。法院綜合考慮其犯罪事實、年齡及自首情節，依法判處其有期徒刑4年6個月。

更令人震驚的是，女孩父親在持續為女兒討要說法的過程中，又發現同村男子車某某亦涉嫌對女孩實施猥褻行為。2023年10月，父親攜女前往車某某住處理論，雙方發生激烈爭執並引發衝突。期間，車某某對父親實施暴力，導致其倒地昏迷並最終死亡。案發後，車某某未採取任何救助措施，反而將遺體轉移並拋棄，情節極其惡劣。

一審法院認為，車某某明知被害女孩為智力殘疾未成年人，仍實施猥褻行為；在受害者父親依法維權時，故意施暴致人死亡，且事後毀壞、拋棄屍體，主觀惡性極深，犯罪後果嚴重，依法應予嚴懲，遂判處其死刑，剝奪政治權利終身。

車某某不服一審判決提出上訴。湖南省高院 經審理認為，原判定罪準確、程序合法，車某某的行為已構成極端嚴重暴力犯罪 ，不存在依法從輕或改判的情形，最終裁定維持死刑判決。

案件判決結果公布後，引發社會對未成年人保護、智力障礙者權益保障以及基層監管漏洞的再次關注。法律界人士指出，此案的裁決，體現了司法對嚴重侵害弱勢群體行為「零容忍」的明確態度。