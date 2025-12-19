我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

波士頓法官裁決支持哈佛言論自由、研究經費案 川普政府提起上訴

弱智女遭4人性侵懷孕 父討說法遇害 湘高院維持死刑判決

中國新聞組╱北京19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「智力殘疾女孩遭多次侵害、父親維權遇害」案件，湖南省高院駁回被告人車某某上訴，維持死刑判決。(取材自大風新聞)
「智力殘疾女孩遭多次侵害、父親維權遇害」案件，湖南省高院駁回被告人車某某上訴，維持死刑判決。(取材自大風新聞)

備受社會關注的「智力殘疾女孩遭多次侵害、父親維權遇害」案件，近日迎來最新司法進展。湖南省高級人民法院對被告人車某某提出的上訴作出裁定，認為一審判決認定事實清楚、證據確實充分、量刑適當，依法裁定維持對其死刑判決。

大風新聞報導，被害人為一名智力殘疾女孩，因認知能力明顯低於同齡人，長期缺乏基本自我保護能力。2021年，女孩被發現懷孕，其父親隨即報警。警方調查後查明，吳某、車某甲、王某三人明知女孩為未成年人且存在智力障礙，仍多次以金錢、零食等方式誘騙並實施性侵行為。三人最終分別被法院以強奸罪判處有期徒刑12年至14年不等，相關判決已生效。

案件本已進入執行階段，但受害家庭的痛苦並未就此結束。2023年，警方在進一步調查中發現，女孩在同一時期還曾遭另一名親屬車某乙侵害。法院綜合考慮其犯罪事實、年齡及自首情節，依法判處其有期徒刑4年6個月。

更令人震驚的是，女孩父親在持續為女兒討要說法的過程中，又發現同村男子車某某亦涉嫌對女孩實施猥褻行為。2023年10月，父親攜女前往車某某住處理論，雙方發生激烈爭執並引發衝突。期間，車某某對父親實施暴力，導致其倒地昏迷並最終死亡。案發後，車某某未採取任何救助措施，反而將遺體轉移並拋棄，情節極其惡劣。

一審法院認為，車某某明知被害女孩為智力殘疾未成年人，仍實施猥褻行為；在受害者父親依法維權時，故意施暴致人死亡，且事後毀壞、拋棄屍體，主觀惡性極深，犯罪後果嚴重，依法應予嚴懲，遂判處其死刑，剝奪政治權利終身。

車某某不服一審判決提出上訴。湖南省高院經審理認為，原判定罪準確、程序合法，車某某的行為已構成極端嚴重暴力犯罪，不存在依法從輕或改判的情形，最終裁定維持死刑判決。

案件判決結果公布後，引發社會對未成年人保護、智力障礙者權益保障以及基層監管漏洞的再次關注。法律界人士指出，此案的裁決，體現了司法對嚴重侵害弱勢群體行為「零容忍」的明確態度。

死刑 暴力犯罪 高院

上一則

中駐港公署：西方挺黎智英聲明 不過是一張廢紙

下一則

港規管中藥擬收緊 含藥用中藥材須註冊 不涉煲湯膳食

延伸閱讀

趁他倆酒醉 男大生性侵室友女友 遭判3年2月

趁他倆酒醉 男大生性侵室友女友 遭判3年2月
台女星夏于喬結婚6年懷孕了 曬「馬寶」超音波：年末最大獎

台女星夏于喬結婚6年懷孕了 曬「馬寶」超音波：年末最大獎
汪小菲又當爸 馬筱梅曝光大肚 否認懷孕為了爭家產

汪小菲又當爸 馬筱梅曝光大肚 否認懷孕為了爭家產
中國貪官是否有死刑隱形標準

中國貪官是否有死刑隱形標準

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里