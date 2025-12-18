健美賽冠軍王昆30歲猝死 友人：他感染流感仍做高強度訓練

我的頻道

中國新聞組／北京18日電
王昆。（取材自紅星新聞）
王昆。(取材自紅星新聞)

30歲健美運動員王昆近日因突發疾病離世，由於他曾獲職業賽事八連冠，稱自己的飲食「乾淨」到極致，過年也只吃水煮雞胸，前幾天剛體檢完，一切正常，還聊起新健身房的器械布局，親友對他的死訊都感震驚。據了解，王昆的死亡原因為心源性猝死，搶救無效死亡。其友人稱，王昆出事前感染了流感，生病期間仍做高強度訓練，是否與此有關不得而知。

據紅星新聞報導，近日，網傳健美運動員王昆突發疾病離世，引發網友關注。一名自稱為王昆生前多年好友的網友表示：「是在14日下午走的，死亡原因為心源性猝死」，王昆生於1994年，就在12月末，他本該迎來自己31歲生日。

針對該網友的說法，合肥市體育局一名接線工作人員回應稱：「我們通過與合肥市健身健美協會聯繫，確認王昆於12月14日下午去世，據說家屬也做了屍檢」。據協會透露，王昆的死亡原因為心源性猝死，搶救無效死亡。

何為心源性猝死？據上海瑞金醫院今年9月發布的一篇科普文章介紹：心源性猝死指由心臟疾病引起的，在急性症狀發生後即刻或24小時內發生的意外死亡。長期劇烈運動會導致心臟負荷過大，增加心源性猝死的風險。

其好友稱，王昆前幾天剛體檢完，聊起新健身房的器械布局，「王昆眼裡滿是勁兒」。據悉，王昆是安徽合肥人，他曾說自己飲食「乾淨」到極致，過年也只吃水煮雞胸。

上述自稱王昆生前多年好友的網友稱：「王昆出事前感染了流感，生病期間還是會做比較高強度的訓練」。上述體育局工作人員也提到：「好像是有感冒，但具體死亡誘因不清楚」，後續合肥市健身健美協會公眾號將對王昆的死訊對外發布訃告。

王昆曾獲得中國CBBA全國健美精英職業聯賽八連冠，在2022年泰國職業卡資格賽上，以古典健美形體斬獲IFBB PRO職業卡，其在合肥經營了一家名為「肌肉工廠」的健身工作室。

