廣西男肺炎住院2天突躁狂離世 死前喊「不要給我吃安眠藥」

中國新聞組／北京17日電
廣西男子肺炎住院僅兩天突發躁狂離世，死前曾喊「不要給我吃安眠藥」。（取材自封面新聞）
55歲的安富生（化名）因咳嗽到貴港市第二人民醫院住院治療，卻在不到兩天內出現躁狂、情緒失控等症狀，最終離世，留下重重疑問。

封面新聞報導，安富生的女兒稱，醫院最初診斷父親患「非重症肺炎」，後出現嚴重躁狂，醫院建議轉院治療，但還未來得及轉院，就因搶救無效被宣告死亡。由於醫院未解釋患者死因，家屬已委託司法鑑定機構屍檢。

報導指出，安女表示，「醫生當時跟我講的是輕微的肺部發炎。」但到了傍晚，父親的情況急轉直下。「晚上6點半以後，他吃完藥情緒就異常激動，在醫院裡跑來跑去，大喊『不要給我吃安眠藥，這個藥有毒』。」安女立即將情況反饋給醫生，但父親未得到有效處置。

報導稱，安女還表示，在整個用藥過程中，醫護人員從未向她或母親詳細說明藥物的具體用途、注意事項及風險。「這些藥都是他們給到我們手裡，說『你給他吃』，然後沒有告知我是什麽藥，藥的注意事項。」

安女強調，父親生前的身體、精神狀況都是良好的，「他從來沒有得過精神疾病的問題，也沒有做過大的手術，心臟也沒有問題。父親平時會喝酒，但不會酗酒，從沒有出現失控的情況。」

報導說，安女指出，由於她父親情緒失控且影響他人，院方建議家屬帶其出院。當晚，醫院聯繫了貴港市精神衛生中心，並報警處理。「醫院說我父親可能有精神問題，讓精神科的醫生來看。」警察來了之後，安富生被單獨安置在一個房間，並不讓家屬靠近他。

然而，到了晚上10點多，當家屬再次被允許接近時，看到安富生正在實施搶救。「我們過去的時候，已經在搶救了，後來就說呼吸心跳停了。」

據報導，據醫院「病程記錄」，患者安富生出現「情緒亢奮，煩躁不安」，並自行拔出留置針，口服地西泮後情緒仍然亢奮，並與其他病床家屬發生爭執，隨後院方報警。

安女和弟弟隨後多次前往醫院溝通，「他們態度很冷淡，就說『有疑問就去做法定鑑定，走法律途徑』。」

報導指出，安女的疑問集中在：父親為何突然精神失常？在患者出現危急狀況時，監護和搶救是否及時得當？希望徹底查明父親的死因，並要求貴港市第二人民醫院就其在溝通、救治及事後處理中的問題進行說明。如果存在不規範的情況，希望能夠對相關責任人進行追責與處罰。

