我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

前高管控「做假帳幾十億」 360市值蒸發40億 周鴻禕：詆毀

中國新聞組／北京17日電
360集團創始人周鴻禕（左）2023年在世界互聯網大會烏鎮峰會全體會議上，和聯想集團董事長、首席執行官楊元慶（右）交流。在浙江烏鎮舉行。(中新社資料照片)
360集團創始人周鴻禕（左）2023年在世界互聯網大會烏鎮峰會全體會議上，和聯想集團董事長、首席執行官楊元慶（右）交流。在浙江烏鎮舉行。(中新社資料照片)

中國互聯網安全巨頭「360」16日遭遇前高管、前360高級副總裁、XMAX創始人玉紅實名指控，該集團創始人、董事長周鴻禕「做假帳幾十億(人民幣)」，稱會全網公布，造成當天股價承壓明顯，收盤跌幅達5.07%，總市值縮水至760.15億元人民幣(約108億美元)，單日蒸發40億元。

對此，三六零證券部工作人員否認財務造假，但表示目前沒有調查結論的具體時間表。360集團16日也發布聲明稱，玉紅惡意詆毀、完全背離事實。

大風新聞報導，360集團16日發布關於玉紅惡意詆毀360集團創始人周鴻禕先生的嚴正聲明指，玉紅近日在多個微信群組內惡意詆毀周鴻禕及多位企業家，言辭極端失實，影響惡劣。經核查，玉紅2014年入職360集團下屬公司，2015年因個人原因離職。其在職期間從未擔任360集團核心管理層職務。玉紅所稱「財務造假」等言論完全背離事實。360集團始終堅持合規經營，財務公開透明，不存在財務造假情形。公司將依法採取法律措施追究相關人員的法律責任。

此次爭議事件始於15日深夜。根據網絡流傳的微信朋友圈和社群聊天紀錄，玉紅公開發文向周鴻禕喊話。

玉紅在截圖中指控，「幫周鴻禕做假帳遊戲收入就至少幾十億」。他具體提到了「自充值」，暗示公司通過虛假充值虛增流水。玉紅多次聲稱自己「都有數據」，並表示將「全網公布」。他在文中表達了個人不滿，稱自己被「坑慘了」。

周鴻禕16日的公開動態未涉及該指控，他在抖音發布了一條關於OpenAI的短視頻。這條視頻的評論區出現大量投資者留言。多名用戶貼出了玉紅的爆料截圖，要求周鴻禕「解釋一下」。還有人自稱持有360股票，「今天大跌」。

新商業派報導，到了16日下午，周鴻禕在微博發布360公司的回應，表示玉紅所稱「財務造假」等言論完全背離事實，360集團將依法采取法律措施追究其法律責任，堅決維護企業聲譽與合法權益。

資料顯示，玉紅，男，前趣遊集團董事長兼CEO。2014年，趣遊集團被360收購後，玉紅加入360，並擔任360高級副總裁，與陳傑共同負責360遊戲業務。

雙方的矛盾此前已有跡象。公開信息顯示，玉紅及前趣遊團隊成員在收購後曾獲得三六零承諾的股權激勵。但部分原團隊成員後續公開表示，其限制性股權在兌現上出現問題。

微信 抖音 微博

上一則

特供版AI晶片獲准出口 蘇姿丰北京固樁 訪聯想總部

下一則

上海往返日本佐賀、富山航班 明年部分停運

延伸閱讀

川普加入AI人才戰 聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力

川普加入AI人才戰 聯手民間企業組「科技部隊」 革新政府勞動力
英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管

英特爾重磅宣布 聘請川普經濟顧問出任主管
SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司

SpaceX估值8000億超車OpenAI 重登最有價值未上市公司
企業提高效率 OpenAI：ChatGPT重度用戶 每周省10小時

企業提高效率 OpenAI：ChatGPT重度用戶 每周省10小時

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友