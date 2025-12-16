我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

廣東新會陳皮造假 70元批發價賣500元 6企業被連夜查

中國新聞組／北京16日電
央視財經揭發陳皮年份虛標、產地及工藝造假等問題。(視頻截圖)
央視財經揭發陳皮年份虛標、產地及工藝造假等問題。(視頻截圖)

廣東新會陳皮遠近馳名，但央視「財經調查」日前曝光當地的陳皮年分虛標、產地及工藝造假等問題，1000元人民幣(約141美元)1斤的「年分陳皮」亦可能名不副實，甚至有指八成所謂新會陳皮實為「廣西陳皮」。有媒體報導，假陳皮的年分造假一個月變「五年貨」，70元批發價賣500元。對此，廣東江門市當局及新會區政府展開聯合執法，兵分六路，連夜奔赴涉案的6家陳皮企業開展查處行動。

南方網報導，廣西欽州市浦北縣是茶枝柑重要種植基地，其果皮是陳皮風味「愈陳愈香」關鍵，也是浦北陳皮唯一原料。2024年當地陳皮產業產值破60億元，採收季大量鮮果加工晾曬成柑皮。

果農和收購商稱，今年浦北茶枝柑鮮果收購價走低。按20斤(約10公斤)鮮果出1斤柑皮比例，疊加人工成本，品相好的新柑皮成本約30元/斤，低端柑皮僅六、七元，且當年新柑皮並非真正陳皮。

這家企業的負責人表示，按行業共識與團體標準，柑皮須陳化三年以上才可稱為陳皮，陳化時間愈長價值愈高，但他透露，自然陳化須長期積壓資金，多數企業是難以承受的。

這家企業的負責人私下表示，為緩解資金占用壓力，一種名為「輕工藝」的速成加工方式，眼下正在部分陳皮生產企業裡流行，他們僅需一個月的時間，就能將新採收的茶枝柑果皮處理為外觀近似三年、五年自然陳化過的陳皮，這樣做能大幅縮短陳化周期、降低企業的運營成本。

浦北自然陳化5年陳皮批發價每斤150元至200元，企業造假「工藝皮」成本僅70元左右，高額利潤促使更多商家放棄自然陳化、鋌而走險。

據報導，在廣西浦北縣柑浦堂健康產業有限公司分揀車間，見到大批量造假工藝皮陳皮，同一批「工藝皮」因加工受熱差異形成色差，被分揀標注為三年、五年等不同年分。

負責人透露，不同「年分」工藝皮本質相同，批發價均70元左右一斤，零售價差極大，標5年款賣500元一斤，標10年款賣1000元一斤，僅憑外觀就能翻倍抬價，利潤超成本十倍以上。

針對央視的報導，江門市新會區市場監督管理局15日表示，江門市委、市政府高度重視，第一時間成立以市政府牽頭，市監局、市公安局、市農業農村局等部門以及新會區政府參與的聯合執法工作組，兵分六路，連夜奔赴涉案的六家生產經營主體開展專項查處行動。

上一則

貴州14歲女與同學吵架 被對方家長群毆 副校長冷眼旁觀

下一則

霸王茶姬CEO張俊杰娶「光伏女神」 婚禮上人手一杯奶茶

延伸閱讀

廣東加油站搞雙12促銷 請來火辣模特 結果…交通癱瘓

廣東加油站搞雙12促銷 請來火辣模特 結果…交通癱瘓
7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播

7天賣10萬件…名下公司涉逃稅1600萬 千萬粉絲網紅仍在直播
瑪嘉烈公醫被揭證書造假 議員批建築業「爛得不能再爛」

瑪嘉烈公醫被揭證書造假 議員批建築業「爛得不能再爛」
董事長寫推薦信 佳能廣東廠裁員補償金曝光「被資遣反暴富」

董事長寫推薦信 佳能廣東廠裁員補償金曝光「被資遣反暴富」

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條