我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia又會在中國引發「後門」爭議？傳AI晶片可定位追蹤 以打擊走私

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

被逼採精液勒索300萬 …中網紅藍戰非自爆南非五星酒店遇襲

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
藍戰非自稱在南非遭挾持。（取材自大河報）
藍戰非自稱在南非遭挾持。（取材自大河報）

中國大V網紅藍戰非日前在微博發布動態，自稱在南非開普敦五星級酒店內遇襲，遭兩名黑人歹徒持刀挾持四、五個小時，期間逼迫他轉帳、申請網貸，並強行收集其指紋、毛髮和精液，用來威脅他不能報警，否則就偽造他犯下性侵案。事件引發網路熱議，有人懷疑他自導自演、被仙人跳（色情敲詐），但藍戰非隨後又再度發文稱，「不需要大家同情，但別造謠，不是自導自演」。

瀟湘晨報報導，藍戰非8日在微博超話內發布動態自稱被綁架。他在文中表示，綁匪疑似提前半年布局，買通機場與酒店人員，掌握其行程；綁匪曾偽裝粉絲在機場偶遇未果，後在酒店房間實施夜間劫持。事發後，他立即向中國駐當地使館報警，但被告知破案概率極低，主要為防被栽贓。

「藍戰非被綁架」因此登上熱搜引熱議，不過，這條動態事後被刪除。有網民質疑藍戰非的發文內容，懷疑是其自導自演，或是遭到仙人跳。

藍戰非直到9日才現身發文，詳細描述了當時遭挾持的狀況，稱他睜開眼就被刀架住脖子，歹徒向他討人民幣300萬（約42.5萬美元），並脫光他的衣服拍裸照，逼他簽署各種欠款文件。他說，對方還拿女性衣服出來讓他不停的揉指紋，收集其口水、毛髮，並拿刀架他脖子，逼他自己採集精液到杯子裡。

他也反駁所謂自導自演或遭仙人跳的揣測，並稱事發後他在房內崩潰大哭，一天一夜沒睡覺，不敢離開酒店怕被二次搶劫，也不信任酒店員工，直到中國大使館的保安來，他才離開酒店到安全屋。

藍戰非稱，當地警方已經立案調查，並調監控取證了 。他還強調，我不需要大家同情我，但我希望別無故的去猜忌與造謠。

藍戰非早年以遊戲主播身分在熊貓直播與鬥魚平台嶄露頭角，後成功轉型為旅遊博主，全網粉絲近2500萬。他曾因自曝收入引發熱議，他自稱如果全心發展商業化， 一年可賺進超過九位數（逾1億元人民幣，約1423.4萬美元），並稱他環遊世界的200萬元人民幣花費僅為其財富利息。

藍戰非。（取材自微博）
藍戰非。（取材自微博）

微博 大使館 南非

上一則

被嚇蒙了… 送來的麻薯盒驚現活鼠 山姆致歉：偶然侵入

下一則

蘇炳添發文宣布退役：21年跑道生涯 每個腳印有汗水淚水

延伸閱讀

中國網紅藍戰非稱在南非遭搶 歹徒討300萬元還「強採精液」

中國網紅藍戰非稱在南非遭搶 歹徒討300萬元還「強採精液」
逾1800「雙高」明星、網紅 被追稅人民幣15億

逾1800「雙高」明星、網紅 被追稅人民幣15億
爆料Baby「離婚後有男友」 網紅「留幾手」挨批雙標

爆料Baby「離婚後有男友」 網紅「留幾手」挨批雙標
皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉

皮肉錢還是香？成人網紅聖誕節遭禁回家 外婆一聽月收10萬秒變臉

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位