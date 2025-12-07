瘆人…滬夫妻門上寫「血債」咒鄰居 將唐字去頭掛上鐘

我的頻道

中國新聞組／上海7日電
張先生夫婦在自家門上塗寫「血債」大字。（取材自新聞坊）
上海一對夫妻自家門上寫了大大的「血債」二字，但他們沒有欠債，也沒有被人尋仇，最怪的是，這幾個大字竟然還是他們自己寫的，而這詭異舉動的背後，竟是一場鄰里間的「挑釁大戰」。

「新聞坊」報導，幾年前，徐匯某小區一棟樓裡，樓上唐先生家與樓下張先生家因漏水問題結怨。張先生認為唐先生家漏水導致自家物品發霉，而唐先生堅稱已做防水處理，雙方從口角升級到肢體衝突，矛盾徹底激化。

為了發洩不滿，張先生夫婦在自家門上寫上了「血債」二字，另外還有一個去了點的「唐」字，甚至還在「去頭」的「唐」字上掛了一個鐘，暗示「送終」。唐太太憤怒表示：「『血債』一會兒紅一會兒白，根本就是故意挑釁！」

為此，2024年9月，唐先生將張姓夫婦告上法庭，徐匯法院判決張姓夫婦侵害唐先生的隱私權，要求三日內清除門上字符。然而，直到2025年3月執行法官上門時，門上仍殘留「血債」、去點「唐」字的痕跡，這些痕跡在光線的變幻下忽明忽暗。

法官隨即要求張家徹底清除門上的痕跡，在申請執行人唐先生的要求下，張太太同意由物業再次粉刷大門。

本以為案件就此告一段落，沒想到兩個月後，張家又有「新花招」了。唐先生發現，張先生夫婦又在門上張貼針對自己的文字材料；今年6月，執行法官再次上門執行時，雖然文字材料已被揭下，但又有兩張字條取而代之，上面寫著「此門不開，請走前門！鐵門漏電，當心！」「法院說，判決有效期６個月。可以，我守法！別急，精彩還會繼續！」張太太稱，「法院結案就是終結，這些字條沒什麼內容」。

對此，執行法官武博嚴厲警告，結案後6個月內繼續侵害他人權利，法院可直接恢復執行，貼「判決有效期」、「好戲繼續」的紙條，更是公然挑釁法律權威。

最終，張太太撕掉紙張，但法院仍因其「案件執結後繼續侵害權利」的行為，決定對申請被執行人罰款2000元（人民幣，約284美元）。執行法官武博表示，被執行人如果再有下次，不僅僅是罰款，還會追究其拒執罪。

紅標勁酒是「月經神仙水」? 女顧客猛增 多地賣斷貨

公考槍手一條龍替考89次 牟利逾1000萬 獲公職百人被炒

