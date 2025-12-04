老闆鼓勵員工買自家股 「虧了我兜底」 竟是無言的結局

我的頻道

中國新聞組╱北京4日電
亞士創能董事長兼總經理李金鐘，曾獲中國建築裝飾協會突出貢獻企業家、優秀企業家等榮譽。(取材自亞士創能官網)

才鼓勵員工買自家股票，中國「塗料龍頭」亞士創能再陷財務風波，公司2日公告，公司控股股東上海創能明投資有限公司（簡稱創能明）及實際控制人李金鐘所持有的全部股份被輪候凍結。創能明持股7865.55萬股，占公司總股本18.35%；李金鐘持股2029.50萬股，占公司總股本4.74%。本次凍結覆蓋兩人持股的100%，顯示其股份短期內再次遭司法限制。

每日經濟新聞報導，本次輪候凍結的原因與公司兩期員工持股計畫相關。亞士創能曾於2020年和2021年推出兩期員工持股計畫，旨在激勵員工並綁定公司利益。第一期持股計畫共計115.71萬股，成交均價47.25元(人民幣，下同)/股；第二期持股計畫共計175.25萬股，成交均價53.354元/股。兩期計畫原本存續期不超過36個月，但因股價持續下跌，公司先後延長存續期至2024年10月和2025年6月。兩期計畫總規模約1.48億元。

亞士創能在公告中表示，創能明與李金鐘對員工持股計畫提供兜底承諾：若員工自籌資金年化收益率低於6%，兩人需對本金差額補足。然而，由於兩期計畫出現嚴重虧損，創能明與李金鐘在承擔部分兜底責任後，出現資金周轉困難。持有人李某遂申請財產保全，最終法院對創能明及李金鐘所持股份予以凍結。

值得注意的是，這並非首次凍結。2025年10月，創能明和李金鐘所持合計9895.05萬股股份曾被凍結。公司公告亦指出，今年5月回購專用證券帳戶中790.3萬股因借款糾紛被凍結，11月又有749萬股因訴前保全遭凍結。下半年以來，公司及子公司累計發生訴訟、仲裁案件超20件，集中於票據、合同及典當糾紛，李金鐘也曾兩度被限制高消費。

報導指出，亞士創能近年表現持續低迷。2024年公司營業收入20.52億元，同比下滑34.01%，歸母凈利潤為負3.29億元；2025年前三季度營收3.97億元，同比下滑76.97%，歸母凈利潤為負3.11億元。

該公司主要業務涵蓋功能型建築塗料、保溫裝飾一體化材料、防水材料、家居新材料等，產品曾應用於北京奧運會場館、上海世博會場館及北京大興國際機場等國家級標桿工程，但受房地產與建築業低迷影響，業績承壓。另外，公司還曾踩雷恒大

報導稱，李金鐘1964年出生，亞士創能董事長兼總經理，曾獲中國建築裝飾協會突出貢獻企業家、優秀企業家等榮譽，也擔任過杭州市人大代表及上海市青浦區政協委員。此次其所持股份被全部凍結，反映了公司在員工激勵與財務管理之間存在的風險。

恒大 房地產 奧運

