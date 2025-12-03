華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司

我的頻道

中國新聞組／北京3日電
涉事醫生馬哈拉傑。（取材自紅星新聞）
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，18個月後自殺身亡。調查發現，涉案醫師阿什溫‧馬哈拉傑目前還身背多起醫療官司。

紅星新聞報導，林梅的家人表示，林梅身體一向健康，2024年3月，她出現因服用降血壓藥引發輕微痔瘡問題，許多人向她推薦了馬哈拉傑醫生。

根據馬哈拉傑的個人主頁資料，他耶魯醫學院畢業，在加拿大行醫多年，自稱是「多倫多區域水平領先的侵入式肛門腸微創手術專家」。在馬哈拉傑勸說下，林梅選擇自費支付1600加幣（約1156美元）進行雷射手術。林梅不知道的是，馬哈拉傑當時已受到安大略省醫療監管機構的調查，但他隱瞞情況堅持行醫。

手術過後，林梅身體虛弱，健康狀況要比術前惡化很多，「疼痛24小時都不停歇」。在生命的最後幾個月，林梅無法正常仰躺和走路，只能吞服大量藥片止痛，體重也從160磅驟減至80磅。林梅的醫療投訴沒有收到回應，最後她無法忍受疼痛選擇自殺。

33歲的多倫多女子塔薩表示，「我無法想像林的生前都經歷過什麼，因為持續的痛苦真的會把人逼瘋」。塔薩先前也曾向安大略省內外科醫師學會（CPSO）投訴馬哈拉傑醫生，但她表示CPSO接待人員無動於衷。

據了解，CPSO先前調查發現，馬哈拉傑很多時候在未經病人允許的情況下擅自進行手術，「本質上是在拿病人的身體做實驗」。但CPSO在此事件輿論發酵之前，卻並未對馬哈拉傑做出停職等決定，被外界認為管理失職。

目前共有12名患者正在對馬哈拉傑發起訴訟或行政投訴，有人投訴他對待醫保病人和自費病人態度迥異，也有患者稱他在進行「侵入式治療」時經常不徵詢患者本人意見。

加拿大 耶魯 華裔

