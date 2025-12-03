25歲工程師猝死 2小時後就被離職 家屬：他月加班300小時

陝西25歲工程師猝死，離世2小時後被離職。。（取材自大象新聞）

陝西25歲工程師小樂2024年入職江蘇無錫一家醫療器材公司，一年多後突然在工作中上吐下瀉，次日被發現在宿舍昏迷不醒，雖經開顱搶救仍因創傷性腦損傷7天後離世。家屬懷疑過勞與病情遭忽視導致悲劇，公司不但卸責，而且在小樂去世2小時後，將工作帳號顯示為「離職」。網友痛批「這家公司太無恥了」。

綜合九派新聞、大象新聞報導，家屬調閱紀錄發現，小樂近四個月日均工時逾13小時，最高可達14.8小時。家屬認為，過度加班可能成為壓垮小樂健康的重要因素。小樂生前也曾多次向朋友吐槽加班「累到嘴巴滲血絲，流鼻血」。

最讓人意外的是，11月8日上午10點50分小樂去世，下午1點5分，他的工作帳號就收到通知：「感謝你在公司的494天付出，你已離職……將不能再訪問團隊內的工作數據。」

家屬孫女士表示，弟弟上班期間曾嚴重上吐下瀉，以至於需要扶牆穩定身形，也曾向組長反饋身體不舒服，遺憾的是，他的情況並沒有引起領導重視，次日小樂未請假且未到崗，負責人派人到出租屋查看，發現小樂已昏迷不醒。

孫女士指出，小樂搶救無效去世，死亡診斷為創傷性硬膜下血腫、瀰漫性腦腫脹、創傷性腦疝等症，「我弟弟離開至今已20多天了，警方初步判斷是外傷，被打或撞擊，但沒有人能告訴我們之前究竟發生什麼，腦傷是怎麼來的。」

警方初步排除家中及通勤途中的受傷可能，公司卻拒絕提供辦公區監控，理由從「沒有」到「壞掉」多次變化，讓家屬質疑刻意規避調查。事件曝光後，公司堅稱小樂「自行摔傷」，未同意認定工傷。

家屬悲痛指控，弟弟月加班300小時，公司不僅未及時關注他的健康，事發後同事態度謹慎、監控缺失，更在死後迅速斷開所有工作系統，「急著撇清關係」。