河南女花150萬拍下32房 等5年未交付 稱「房價翻番」

中國新聞組／北京30日電
門面現狀。(取材自極目新聞)

近日，河南女子張燕（化名）表示，她在2020年的一次法拍中，花了近150萬元人民幣(約21萬美元)拍下河南周口商水縣的一處32間房屋（包括門面），直到如今都還未交付。今年11月28日，商水縣人民法院工作人員回應稱，相關房屋涉及的占房戶較多所以一直未能騰退，目前已經跟張燕商談補償意見，後續會加快處理。

極目新聞報導，據張燕講述，2019年12月，她關注到淘寶網的一則法拍信息，司法標的物處置單位為商水縣人民法院，標的物為當地祥瑞花園社區的32間房產。參與競拍之前，張燕實地去現場看了一次，這32間房中有19間是門面。

張燕提供的蓋有商水縣人民法院印章的「成交確認書」顯示，張燕於2020年1月15日以149萬7760元的價格成功競得該標的。張燕的轉帳記錄顯示，她於2020年1月16日將錢款轉入「商水縣人民法院執行款監管」帳戶。

據報導，讓張燕沒想到的是，之後多年一直未能完成交付。法院給的原因是有占房戶占著，無法騰退。

2020年3月24日、8月24日，法院兩次張貼公告責令被執行人及房屋占有人搬出拍賣的房屋。但有九人以簽有購買協議並已經付款為由拒絕搬出，多次做思想工作未果。該情況說明稱，已經制定執行方案，並將進行強制搬出，交付給買受人張某。

不過，如今已經近五年時間過去，交付並未進行。

報導指出，張燕說，競拍時，標的所在地還很偏僻，也沒多少人。如今五年過去，當地不僅街面拓寬了，綠化做好了，還有多個小區人員入住，附近還建起了醫院，門面價格已經翻番。

2024年，張燕曾和法院商議，即使無法交付門面，也可以退錢，但需要法院進行補償，當年雙方也口頭達成了補償的協議。不過，到現在都沒有看到法院的下一步動作。

商水縣人民法院執行局的一名工作人員28日表示，該案標的占房戶較多，都不願意搬走，案件牽涉的問題也很多。「她買了房子，確實沒有拿到，投資確實有損失，應該給她補償一部分。」該工作人員表示，此前跟張燕談了一個補償的處理意見，但是資金目前還沒有到位，後續會加快處理進度。

對此，網友紛紛表示，「契約精神是個啥？」、「強盜來看了，都得楞兩秒 」、「土匪也不過如此」、「詐騙」、「是不是兩頭騙」、「還是你們賺錢狠吶」、「後台不硬，輕易別碰法拍房」、「法拍房都落實不到位，光負責賣啊」、「150萬去哪了？」、「開發商一房多賣」、「光明正大的搶」。

河南 詐騙 淘寶

