葫蘆島碼頭詭異一幕 多人「放生」大米 口中念念有詞

中國新聞組／北京23日電
「放生」大米現場畫面。（取材自大風新聞）
在中國，「放生」積功德造成憾事與亂象時有所聞。繼有人在水庫「放生大量野貓」，使得貓兒跳水溺斃事件後，遼寧葫蘆島一處海邊碼頭日前也發生一起讓人匪夷所思的事件。據拍攝者發布的視頻，幾名中老年人將多袋已開封的大米傾倒至海中，期間一名短髮女子在與家人通話時稱「在海邊，剛放生」。該女子隨後也參與傾倒大米，此時視頻拍攝者口中還「念念有詞」。

大風新聞報導，視頻發布後，引發網友熱議。許多網友對「放生大米」的行為表示不解，質疑其既浪費糧食，也可能對海洋環境造成污染。

有記者嘗試聯繫視頻發布者未獲回應。在其社交平台帳號中，記者發現該用戶曾於今年7月25日發布同一地點「放生」整筐蟹類的視頻，畫面中同樣有人伴隨念誦行為。

葫蘆島市海洋與漁業局工作人員就此事回應稱，該行為屬個人行為，確實存在浪費糧食的問題。工作人員進一步表示，若大規模向海中投放異物進行所謂「放生」，可能對海洋生態環境造成破壞。

目前，事件具體背景及參與動機尚未明確，相關部門未透露是否將進一步介入處理。

