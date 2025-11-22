我的頻道

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

中國新聞組／北京23日電
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）
泰國監獄日前爆發一起驚人貪汙醜聞，中國籍囚犯團夥被爆在曼谷特別監獄賄賂監獄長和獄警，不僅在獄中享受電器、娛樂設施和隨傳隨到的貼身侍從，還豪擲「七位數」巨資從中國聘請「頂級女模」入獄，在監獄的密室內舉辦淫亂派對，事後留下滿地使用過的安全套，場面令人震驚。當懲教署接獲舉報後展開突擊搜查後，證實確有其事，立即調職了監獄長和14名獄警，並成立調查委員會徹查，目前共有19名監獄人員被查。

綜合泰國星暹、香港01、聯合早報報導，泰國懲教署19日發聲明說，早前有泰國籍囚犯投訴，在曼谷監獄拘留所（Bangkok Remand Prison）的中國人享有貴賓級特殊待遇，包括可使用冰箱、微波爐、移動空調等電器，還定期有美女獲准探視。

當局16日採取突擊行動，終於人贓並獲，在監獄內發現大量違禁品，並揭露更震撼一幕：多名囚犯全身近乎赤裸，地上滿布使用過的安全套和紙巾，看似「歡樂派對」剛完結。現場所有物證，包括沾有精液的紙巾，均已封存作DNA鑑定。

調查發現，該中國籍囚犯團夥竟以巨資從中國聘請外貌姣好的「女模級伴侶」到泰國「提供服務」，每次雇用連同機票費用高達七位數級別。

消息指，模特由典獄長辦公室的隱蔽通道帶入監獄，無須通過正門安檢。監獄一號及二號門之間的密室，原為典獄長接見訪客使用，竟成為囚犯與女模「密會」的淫亂空間，全程在獄警包庇下進行。

調查顯示，中國籍囚犯多年來在獄內形成勢力，不但控制生活物資，更能指揮泰籍囚犯「為其服務」，包括打雜、跑腿，藉此換取金錢。部分獄警被揭發長期為其團夥「開綠燈」，以「捐贈物資」為名輸入大量電器、生活用品甚至違禁品。搜查人員在獄警房間發現大量麻將牌，疑為中國囚犯用作賭博之用。

懲教署強調，為確保安全，已將涉事的中國籍囚犯轉移到其他監獄。當局也成立了特別調查委員會，以加快調查進程。

司法部強調，將嚴厲清除監獄內的「特權勢力」，並安排人手進駐加強監督，以杜絕囚犯成勢、獄內腐敗與性交易等問題重演。

泰國曼谷監獄被爆竟成中國囚犯的樂園。（歐新社檔案照片）
中國籍囚犯在泰國監獄享VIP待遇。示意圖。（取材自知乎@歐戰之王）
