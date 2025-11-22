屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

一位上海某公司實習生小金（化名）近日在社交平台發帖稱，自己因公出差，在Nvidia（輝達 ，又名英偉達）活動現場參與集章抽獎，意外抽中了一張價值約3000元（人民幣，下同）的GeForceRTX5060顯卡，但還沒來得及高興，隨行的公司同事便告知他「顯卡屬於公司財產，財務已經知道了，需要上交」。小金不服與公司據理力爭，在公司高層介入後，不再要求獎品「充公」，卻要求他主動離職，讓小金非常氣憤。

據紫牛新聞報導，小金表示，他是上海某公司的實習生，8月底剛入職。11月14日受公司委派前往蘇州參加一場由Nvidia主辦的路演活動，主辦方開設了一個集章抽獎活動，觀眾在展區集齊9個展位的LOGO章方可參與抽獎，抽獎規則明確註明是「僅面向現場觀眾」，且要求「每人限領一張集章卡」。

活動間隙，小金領取了一張集章卡，在去洗手間時順便去各個展位完成了蓋章。意外的是，下午6點左右的開獎環節，他幸運地抽中了一張GeForce RTX 5060顯卡，市場價值約3000元。然而領完獎後，隨行的同事先是私下建議他「要不賣了換錢」，當晚又對小金稱「這個事情財務那邊也知道了，你是代表公司參加活動，出行費用由公司承擔，這個顯卡理應屬於公司財產，下周一你把它帶過來」。

「雖然獎品價值不算特別高，但這是我人生中過的第一個大獎，我非常在意」，小金表示，更令他感到氣憤的是被「套路」的感覺。

11月17日，他到公司諮詢了財務部門，發現財務人員對中獎一事根本毫不知情。小金說，隨後幾天，公司高層介入後為此事開了兩次會商討並約談他。最終沒有強行沒收顯卡，但公司人事找委婉地表示事情鬧得比較僵，「抬頭不見低頭見」，建議他「找找別的公司」。

「既然公司沒有明確的規章制度，是臨時商議決定的，我覺得不太合理」，小金表示，在聽了人事的建議後，11月19日晚，他主動提交了離職申請。

隨著帖子在網路發酵，「打工人因公出差的中獎歸屬」問題引發網友熱議，絕大多數評論網友站在了小金這邊：「憑運氣中的獎，憑什麽充公？」，也有網友調侃道：「如果抽中罰款5萬，公司是不是也替你交？」。

海南昌宇律師事務所律師唐泰分析認為，界定獎品歸屬的關鍵，在於判斷該獎品的獲得是基於個人的「運氣所得」，還是履行「職務行為」的成果。本次事件中，根據描述，抽獎活動面向的是「現場觀眾個人」，中獎具有偶然性。員工在工作間隙自願參與，通常被視為個人行為，而非直接的職務行為。