我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

子瑜親念手寫信「沒離開不是因為乖或聽話」

直播金馬62／打敗黃秋生爆哭 曾敬驊奪男配角獎

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

中國新聞組／北京22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

一位上海某公司實習生小金（化名）近日在社交平台發帖稱，自己因公出差，在Nvidia（輝達，又名英偉達）活動現場參與集章抽獎，意外抽中了一張價值約3000元（人民幣，下同）的GeForceRTX5060顯卡，但還沒來得及高興，隨行的公司同事便告知他「顯卡屬於公司財產，財務已經知道了，需要上交」。小金不服與公司據理力爭，在公司高層介入後，不再要求獎品「充公」，卻要求他主動離職，讓小金非常氣憤。

據紫牛新聞報導，小金表示，他是上海某公司的實習生，8月底剛入職。11月14日受公司委派前往蘇州參加一場由Nvidia主辦的路演活動，主辦方開設了一個集章抽獎活動，觀眾在展區集齊9個展位的LOGO章方可參與抽獎，抽獎規則明確註明是「僅面向現場觀眾」，且要求「每人限領一張集章卡」。

活動間隙，小金領取了一張集章卡，在去洗手間時順便去各個展位完成了蓋章。意外的是，下午6點左右的開獎環節，他幸運地抽中了一張GeForce RTX 5060顯卡，市場價值約3000元。然而領完獎後，隨行的同事先是私下建議他「要不賣了換錢」，當晚又對小金稱「這個事情財務那邊也知道了，你是代表公司參加活動，出行費用由公司承擔，這個顯卡理應屬於公司財產，下周一你把它帶過來」。

「雖然獎品價值不算特別高，但這是我人生中過的第一個大獎，我非常在意」，小金表示，更令他感到氣憤的是被「套路」的感覺。

11月17日，他到公司諮詢了財務部門，發現財務人員對中獎一事根本毫不知情。小金說，隨後幾天，公司高層介入後為此事開了兩次會商討並約談他。最終沒有強行沒收顯卡，但公司人事找委婉地表示事情鬧得比較僵，「抬頭不見低頭見」，建議他「找找別的公司」。

「既然公司沒有明確的規章制度，是臨時商議決定的，我覺得不太合理」，小金表示，在聽了人事的建議後，11月19日晚，他主動提交了離職申請。

隨著帖子在網路發酵，「打工人因公出差的中獎歸屬」問題引發網友熱議，絕大多數評論網友站在了小金這邊：「憑運氣中的獎，憑什麽充公？」，也有網友調侃道：「如果抽中罰款5萬，公司是不是也替你交？」。

海南昌宇律師事務所律師唐泰分析認為，界定獎品歸屬的關鍵，在於判斷該獎品的獲得是基於個人的「運氣所得」，還是履行「職務行為」的成果。本次事件中，根據描述，抽獎活動面向的是「現場觀眾個人」，中獎具有偶然性。員工在工作間隙自願參與，通常被視為個人行為，而非直接的職務行為。

輝達

上一則

江蘇男裝店創意滑鼠墊吊牌爆紅 內褲、襪子、菸灰缸也上線

下一則

中日緊張 港校師生以安全為由取消赴日交流

延伸閱讀

美擬放行Nvidia晶片輸中？華府鷹派憂助長北京軍力

美擬放行Nvidia晶片輸中？華府鷹派憂助長北京軍力
黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對Nvidia的驚人財報並不領情

黃仁勳大嘆裡外不是人：市場對Nvidia的驚人財報並不領情
Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑

Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑
滬男出差抽中3000元顯卡 屬公司財產？他拒上交曝結果

滬男出差抽中3000元顯卡 屬公司財產？他拒上交曝結果

熱門新聞

兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為20歐元一份的便當。(取材自揚子晚報)

中200人在德吃20歐元盒飯上吐下洩 餐館：只是肉沒煮熟

2025-11-21 09:30
儘管美國大豆期貨價格遠高於巴西大豆，中國17日至少購買了14船美國大豆，這是今年以來中方採購最大的一筆。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

中國開始大量購買美國大豆 儘管價格高昂

2025-11-18 10:32
施普林格·自然（Springer Nature）16日發布「自然」增刊「自然指數-科研城市」。北京自2016年以來穩居第一。圖為2025北京亦莊半程馬拉松暨人形機器人半程馬拉松在北京亦莊舉行。（新華社）

2024年全球十強科研城市排名 首出現逾半數皆在中國

2025-11-16 10:57
日本首相高市早苗。(路透)

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

2025-11-15 08:59
王教授夫婦買房，家庭矛盾全面爆發。示意圖。（取材自都市快報橙柿互動）

上海教授夫妻向兒孫「借名買房」要不回來…更因1事心寒

2025-11-18 07:30

超人氣

更多 >
好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃
叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食
金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕
買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車

買休旅車想省油不用犧牲空間 消費者報告推薦這5款車
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增