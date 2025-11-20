成都95後女生遇「套路貸」 借13萬變1260萬 拿房抵押

我的頻道

中國新聞組／北京20日電
犯罪嫌疑人指認現場。（取材自紅星新聞 ）
犯罪嫌疑人指認現場。（取材自紅星新聞 ）

成都一名95後女孩四年前從國外留學回到家鄉，希望透過創業證明自己，原本借款13萬（人民幣，下同），卻因陷入「套路貸」多重債務陷阱，最終貸款被惡意堆高至1260餘萬，最終抵押近千萬房產還債。經調查，該案涉及受害者超200名，非法出借資金累計4900餘萬。

紅星新聞報導，2023年11月至2025年3月期間，95後女孩小葉個人初始借款僅13萬，經五家貸款公司和11名放貸人，通過「轉單平帳」、「以貸還貸」等手段，最終貸款被惡意壘高至1260餘萬元，被迫抵押名下評估價近千萬元的房產還債。

成都高新公安分局經偵大隊辦案民警蔣警官透露，「最開始，當事人（小葉）借了13萬，約定一個月歸還。」13萬在扣除手續費、利息（約5萬）後，小葉到手只有8萬。

快到一個月還錢時間時，第二家貸款公司主動找上小葉。「公司稱，可以幫你先還，多不了多少利息。」蔣警官介紹，小葉第二次借款30萬，扣除手續費、利息（約10萬）後，還上前面借來的13萬，「到手就只有5、6萬了。」

當時的小葉還渾然不知，慢慢地，「轉單平帳」、「以貸還貸」愈滾愈高。到了2025年最後一次，小葉的帳目被惡意堆高至1260餘萬。

之後，小葉抵押自己一處房產。蔣警官介紹，「房產貸款評估為950萬。這950萬在歸還前期貸款墊資220萬後，小葉需要歸還小貸公司590萬，以及另一家貸款公司52萬，扣除手續費後，實際小葉到手很少。」發現自己無力償還後，小葉才告知了家人，家人感覺被騙趕緊報警求助。

歷時五個月，高新公安組織日前開展收網行動，成功抓獲何某、吳某、付某等五名犯罪嫌疑人。

警方查獲的犯罪集團材料文件。（取材自紅星新聞 ）
警方查獲的犯罪集團材料文件。（取材自紅星新聞 ）

