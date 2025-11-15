定位偏差快遞送錯地點 江蘇30小伙竟被捅死 細節曝光

我的頻道

中國新聞組／北京15日電
江蘇一名快遞員因送錯快遞被收件人丈夫捅死，家屬抱遺像討說法。(視頻截圖)
江蘇一名快遞員因送錯快遞被收件人丈夫捅死，家屬抱遺像討說法。(視頻截圖)

誰能想到，就因為一個快遞送錯了幾百米，30歲的快遞員就丟了性命？江蘇蘇州郵政快遞員小李（化姓）疑因「定位偏差」的投遞疏失，近日遭收件人丈夫持刀當場刺死。對此暴力事件，中國郵政迄今沒有正式回覆，僅承認小李是正式員工。當地警方同樣也未回應，引發外界是否有意「吃案」的質疑。家屬悲痛之餘，抱著死者遺像到中國郵政討說法後，更多扎心細節也被曝光。

據STV新聞坊報導，江蘇一快遞員因送錯快遞被殺一事13日衝上熱搜。據江西廣播電視台「熱度新聞」報導，來自江蘇蘇州的王先生13日表示，自己的外甥小李在10月17日傍晚進行快遞配送時與收件人丈夫發生口角，最後被收件人丈夫刺死身亡。

有網民稱，「很恐怖，快遞員也變高危職業了」、「社會暴戾之氣不只在開車衝撞，連送個快遞都無法保障生命安全了」。

據王先生描述，被害人小李是中國郵政蘇州某網點快遞配送員，已與公司正式簽署勞務合同，日常負責當地片區的快遞投遞工作。

網點工作人員向家屬描述稱，17日晚上7點左右，小李按正常工作流程配送快遞時，因快遞定位顯示存在偏差，將收件人吳女士（化姓）的快遞，投遞至距離吳女士家約幾百米的唯亭金陵西路唯亭二中附近點位。小李發現送錯位置後，多次撥打吳女士的電話想說明情況並溝通後續處理方式，但始終無人接聽。

撥打多次後吳女士丈夫接通電話，由於配送超時吳女士情緒激動從家中趕往現場，見到小李後雙方發生口角。爭執過程中，吳女士丈夫情緒突然失控，持刀攻擊小李。現場目擊者立即撥打了110報警電話和120急救電話，但小李仍因傷勢過重、失血過多，經急救人員現場搶救無效，當場宣告死亡。

網傳一段視頻，一名死亡快遞員的家人抱著遺像在中國郵政門前討要說法。中國郵政網點投遞部表示，小李是他們的快遞配送員工，由於小李當場身亡，對於當時的事件發生過程並不清楚。目前，家屬正與當地中國郵政溝通協商後續事項。

網友紛紛表示，「衝動是魔鬼」、「為了這點小事，有人付出生命，毀了兩家人」、「中國郵政和警方都不回應，是想隱瞞嗎？」、「如今連快遞員的工作安全都無法獲得保障了」、「這戾氣也太重了吧，快遞員好可憐」、「送錯快遞都要殺個人？太可怕了」、「隨身帶刀嗎？」

江蘇一名快遞員因送錯快遞被收件人丈夫捅死，家長抱遺像討說法。(取材自STV新聞坊...
江蘇一名快遞員因送錯快遞被收件人丈夫捅死，家長抱遺像討說法。(取材自STV新聞坊)

