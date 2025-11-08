廣西2少女摔死男嬰 1原因未立案 家長痛喊：維權難

網友發出一段監控，顯示2024年7月21日下午5時許有兩名女孩進入其家中院子。(取材自大風新聞)

廣西一網友6日反映，自己的兒子被兩名不滿12周歲的女孩殺害，引發關注。該網友悲痛地說：「我的兒子，被人害死了。」因為兩女孩年齡不滿12周歲，未達到追究刑事責任年齡，警方不予立案。而民事判決部分，兩女孩對嬰兒高處抱摔、踩踏，法院判未成年監護人賠90多萬元人民幣(約12.6萬美元)。但民事索賠也陷入執行困境，該網友說：「未滿12周歲就像一張免死金牌，我不知道自己該如何維權。」

大風新聞報導，廣西百色市某縣刑偵大隊2024年8月13日出具的「鑑定意見通知書」顯示，被鑑定人小黎符合胸部受鈍性外力作用造成心臟破裂，導致心臟壓塞死亡。

同日，縣公安局出具的「不予立案通知書」顯示，「你於2024年7月22日提出的小黎被故意傷害致死，我局經審查認為，犯罪嫌疑人黎某盼（9歲）、岑某某（11歲）年齡不滿12周歲，未達到追究刑事責任年齡，決定不予立案。」

黎先生苦笑道：「未滿12周歲就像一張免死金牌。我們拿她們一點辦法都沒有。」

當事網友黎先生7日說，自己1997年出生，是廣西百色市某縣某村村民。2024年1月1日，他的兒子小黎出生，「他被害的時候，剛剛七個月。」

黎先生表示，殺害小黎的是鄰居家的孩子，經常來家裡玩，他也不清楚兩人的動機，「兩個女孩一個9歲、一個11歲。她倆是留守兒童，還在上學。」整個過程大約十來分鐘，小黎媽媽第一個發現小黎出事，「是事發後十來分鐘發現的，當時兩個女孩已經離開。」

「小黎在家裡睡覺，被兩個人扔到地上用腳踩，導致死亡。」黎先生說，發現時，小黎已經不行了，「從家裡到縣裡大約半小時路程，送醫後搶救無效，小黎被宣告死亡。」

根據2024年12月23日，某縣法院出具「民事判決書」顯示，黎先生要求黎某盼、岑某某對小黎造成的損害承擔連帶賠償責任。其監護人對兩人侵害他人造成的損害承擔賠償責任。

女孩岑某某和其監護人辯稱，精神損害賠償金5萬元人民幣(約7021美元)過高，應以3萬元為宜。黎先生一方聽到小孩哭鬧，沒有出門觀望，對事故有一定責任，應承擔90%責任。

黎某盼和其監護人辯稱，黎某盼的行為是遭受教唆而實施，不應當承擔侵權責任。小黎死亡的原因主要在於岑某某的暴力踩踏，以及死者家屬的錯誤急救，故黎某盼的賠償責任應低於10%。

民事判決書顯示，岑某某和黎某盼到黎先生家玩，期間，兩女孩對小黎進行打、掐等行為；後於下午5時17分，將小黎抱給其家長後離開。後來黎先生家人發現異常，對小黎送醫。當晚，小黎經搶救無效死亡。岑某某、黎某盼因未滿12周歲，未達到追究刑事責任的年齡，縣公安局決定不予立案。

法院認為，黎某盼、岑某某存在共同實施對小黎從高處抱摔，踩踏等行為，是導致小黎死亡的原因，兩人平均承擔責任。共承擔黎先生的損失90.5977萬元。

黎先生表示，由於無法追究刑責，他一直在維權，「兩個女孩每家給了5萬元喪葬費，當地政府給了我3萬元的司法救助…追究不了刑責，申請矯治也無果，只能追究民事責任。」

黎先生說：「法院判兩家賠償我90萬元，但這筆錢實際上沒有賠償。對方就一句話，沒錢…事發已經一年，我也不知道自己該如何維權。」

據報導，當地鎮政府工作人員日前表示，此事他們正在處理。縣法院執行局工作人員表示，他們對被執行人的財產進行了調查，但暫時沒有進展。