「粥餅倫」買不到周杰倫演唱會門票 還被黃牛騙走4千元

粥餅倫發視頻稱自己買周杰倫演唱會門票被騙4千元人民幣。（取材自九派新聞）

因酷似周杰倫 走紅的網紅「粥餅倫」近日在社交平台發布視頻稱，他因向「黃牛」購買周杰倫演唱會門票被騙4000元（人民幣，下同），由於對方一直沒出票，多次向賣票的人索要退款無果，他才驚覺受騙。他並委屈地說：「咱賣多少張餅，才能掙這4000元」，目前他已報警獲立案，他要爭取把這筆錢要回來。

「咱這可能也是上當受騙了」。據九派新聞報導，「粥餅倫」於11月5日在社交平台發視頻稱，其因向「黃牛」購買周杰倫演唱會門票被騙4000元。事情始於7月16日。一個去年加了微信 的人突然和他聯繫，表示自己有相關渠道能買到周杰倫演唱會的門票，並且保證能出票，內場票價2000元一張。這讓「粥餅倫」有些驚喜，此前，他曾在直播時表示，自己沒買到周杰倫演唱會門票。

「粥餅倫」回憶，這人在去年和自己加上微信，曾談過要合作但沒談成。他覺得對方可能是個老闆，應該不太會騙人，也許是想幫助自己，況且，他之前有兩次去演唱會也是別人幫忙買的票，當時都能順利進入現場。平常幫他拍攝的助理與對方溝通後也表達了信任，他於是相信了對方。

當晚，「粥餅倫」決定購買2張9月19日濟南站的演唱會門票，向對方轉帳4000元，並把身分證號碼和電話號碼都發了過去。臨到演唱會要開時，對方卻突然表示出不了票，但可以在接下來9月26日至28日的演唱會武漢 站幫他買到門票，「粥餅倫」同意了。但這一次也未出票。

9月底，「粥餅倫」要求對方退款。剛開始，屏幕另一端以忙為理由推辭，「你問他一回，他給你推一天」。直到後來，對方不再回覆，「粥餅倫」覺得不對勁，於11月4日前往派出所報警。

在社交平台發布的視頻中，他表示，目前警方已經立案，同時他也提醒大家千萬不要給陌生人轉帳，「（對於）不認識的、沒見過面的（人），謹防上當，一定要有反詐意識」。