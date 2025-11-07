我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

貴州婦拒猥褻被殺、巨石壓屍 兇手還參與找人 1細節露餡

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2023年，王珍失聯後，鄉親參與尋找，熊某（紅圈處）也在其中。（取材自瀟湘晨報）
2023年，王珍失聯後，鄉親參與尋找，熊某（紅圈處）也在其中。（取材自瀟湘晨報）

2023年7月3日，王珍從家裡出發去割豬草，監視器記錄她生前最後的畫面。（取材自...
2023年7月3日，王珍從家裡出發去割豬草，監視器記錄她生前最後的畫面。（取材自瀟湘晨報）
貴州一名49歲農婦王珍（化名）因反抗猥褻遭勒斃，兇手熊某將她埋屍在石坑內，還用巨石壓住。當受害者家屬召集村民四處尋找時，熊某不但淡定參與搜索，還錯誤引導，避免屍體被發現。後來熊某自己露出破綻，一度將受害者的手機開機，警方借助技術偵查手段將其逮捕。該案經兩級法院一審、二審後，貴州省高院以故意殺人罪判處熊某死刑，緩期兩年執行，並限制減刑，目前家屬仍在尋求該案刑事再審的機會。

瀟湘晨報報導，2023年7月3日，黔西市定新鄉慶祝村的王珍和往常一樣出門割草，之後便失去了蹤跡。家人和鄉親們找了近一個月，仍一無所獲。直到同年7月26日，真相才浮出水面，殺害王珍的，是與她二嫂（二哥已去世）以夫妻名義共同生活的男子熊某。

一審判決書顯示，在搜查的過程中，熊某表現得特別緊張，到了7月25日晚上，警方借助技術偵查手段鎖定了熊某，次日將其抓獲並刑拘。熊某交代了殺人、埋屍、毀證的全過程，還帶著民警找到了埋屍的石坑和藏匿的手機。

熊某表示，當天他在紅薯地裡質問王珍為什麼把自己拉黑，並兩次伸手強行摸了對方，都被甩開。氣急敗壞的熊某趁王珍蹲在地上割草的時候，用一根尼龍繩勒住她的脖子。期間，熊某擔心王珍還沒死，在她倒地後，再次用繩子勒她，持續了20多分鐘。直到確認王珍完全斷氣。

殺害王珍後，熊某將屍體拉到較隱蔽的石頭旁，找來一些樹枝進行掩蓋，並將王珍隨身帶的背兜、鐮刀等物品藏了起來。當天晚上七時多，熊某將王珍的屍體放進一處石坑，用幾塊石頭壓住後，用泥土埋了起來。而用於勒死王珍繩子以及她的背兜等被熊某一把火燒了。

王珍的次子楊洪表示，母親失蹤後，警方、家屬以及村民在附近進行搜索，熊某也參與其中。有一次，在王珍的埋屍地附近，熊某阻止了其他人靠近，稱自己已經仔細找過了，沒有看見，讓其他人不要過來，「那時候我們還沒有懷疑他，不然是有可能提前找到的。」

2023年，王珍失聯後，鄉親參與尋找，熊某也在其中。（取材自瀟湘晨報）
2023年，王珍失聯後，鄉親參與尋找，熊某也在其中。（取材自瀟湘晨報）

2023年7月10日，王珍帶出去割草用的鐮刀、雨鞋突然出現在自家院子裡，楊洪查了監控，發現黑夜中有一個影子，把鐮刀、雨鞋放到了院門口。熊某之後供述，他趁著天黑，把被害人穿過的雨鞋、鐮刀等物品偷偷放回去，「我就是想讓她家人覺得她和其他男人跑了」。

7月21日這天，熊某露出了破綻。那天，楊洪喊了道士來家裡做法，道士說王珍已經死了，被什麼東西壓著，當時熊某也在現場，楊洪說：「他的臉色特別難看，整個臉都是黑的，和他說話也不答覆。」

熊某供述，他曾經把王珍的手機開機了一小時，但是因為多次嘗試密碼都打不開，他又把手機卡拔掉，然後關了機，之後警方定位到了這台手機，加速了案件偵破。

熊某的社交媒體帳號也被網友「扒出」，熊某在作案後約半個月時間裡，上傳了多條短片，內容大多是唱歌。在案發的第二天，他發了一段合成畫面的短視頻，夜晚的街道，一輛綁著花束的白色面包車從遠處駛來，熊某坐在車內，戴著白色帽子和墨鏡，配樂歌詞是「你離開以後……」。

為了爭取熊某「死刑立即執行」的判決結果，家屬在法院審理期間放棄了民事索賠。二審判決結果在維持死緩判決的同時，增加了「限制減刑」的條款，但受害者家屬仍然覺得不夠，仍然申請刑事再審的機會。

死刑

上一則

京東主席劉強東罕見露面 稱未來員工「一周或只需工作一天」

下一則

史上最慘元配在河南？ 她教訓小三被告 8年入獄3次

延伸閱讀

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 提早出獄時間點曝光

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 提早出獄時間點曝光
60通電話未接惹殺機…貴州男殺女鄰埋屍 還到她家吃飯幫尋人

60通電話未接惹殺機…貴州男殺女鄰埋屍 還到她家吃飯幫尋人
貴州男為看黃片 在百人微信群發色情鏈接…被判刑了

貴州男為看黃片 在百人微信群發色情鏈接…被判刑了
3女學生住非法民宿遭猥褻嚇壞 民宿老闆辯「酒後失態」

3女學生住非法民宿遭猥褻嚇壞 民宿老闆辯「酒後失態」

熱門新聞

全紅嬋不敵陳芋汐遺憾跌出獎牌榜。（視頻截圖）

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

2025-11-06 21:15
孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人民幣

2025-11-06 06:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切