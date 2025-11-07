貴州婦拒猥褻被殺、巨石壓屍 兇手還參與找人 1細節露餡

2023年，王珍失聯後，鄉親參與尋找，熊某（紅圈處）也在其中。（取材自瀟湘晨報）

2023年7月3日，王珍從家裡出發去割豬草，監視器記錄她生前最後的畫面。（取材自瀟湘晨報） 貴州一名49歲農婦王珍（化名）因反抗猥褻遭勒斃，兇手熊某將她埋屍在石坑內，還用巨石壓住。當受害者家屬召集村民四處尋找時，熊某不但淡定參與搜索，還錯誤引導，避免屍體被發現。後來熊某自己露出破綻，一度將受害者的手機開機，警方借助技術偵查手段將其逮捕。該案經兩級法院一審、二審後，貴州省高院以故意殺人罪判處熊某死刑 ，緩期兩年執行，並限制減刑，目前家屬仍在尋求該案刑事再審的機會。

瀟湘晨報報導，2023年7月3日，黔西市定新鄉慶祝村的王珍和往常一樣出門割草，之後便失去了蹤跡。家人和鄉親們找了近一個月，仍一無所獲。直到同年7月26日，真相才浮出水面，殺害王珍的，是與她二嫂（二哥已去世）以夫妻名義共同生活的男子熊某。

一審判決書顯示，在搜查的過程中，熊某表現得特別緊張，到了7月25日晚上，警方借助技術偵查手段鎖定了熊某，次日將其抓獲並刑拘。熊某交代了殺人、埋屍、毀證的全過程，還帶著民警找到了埋屍的石坑和藏匿的手機。

熊某表示，當天他在紅薯地裡質問王珍為什麼把自己拉黑，並兩次伸手強行摸了對方，都被甩開。氣急敗壞的熊某趁王珍蹲在地上割草的時候，用一根尼龍繩勒住她的脖子。期間，熊某擔心王珍還沒死，在她倒地後，再次用繩子勒她，持續了20多分鐘。直到確認王珍完全斷氣。

殺害王珍後，熊某將屍體拉到較隱蔽的石頭旁，找來一些樹枝進行掩蓋，並將王珍隨身帶的背兜、鐮刀等物品藏了起來。當天晚上七時多，熊某將王珍的屍體放進一處石坑，用幾塊石頭壓住後，用泥土埋了起來。而用於勒死王珍繩子以及她的背兜等被熊某一把火燒了。

王珍的次子楊洪表示，母親失蹤後，警方、家屬以及村民在附近進行搜索，熊某也參與其中。有一次，在王珍的埋屍地附近，熊某阻止了其他人靠近，稱自己已經仔細找過了，沒有看見，讓其他人不要過來，「那時候我們還沒有懷疑他，不然是有可能提前找到的。」 2023年，王珍失聯後，鄉親參與尋找，熊某也在其中。（取材自瀟湘晨報）

2023年7月10日，王珍帶出去割草用的鐮刀、雨鞋突然出現在自家院子裡，楊洪查了監控，發現黑夜中有一個影子，把鐮刀、雨鞋放到了院門口。熊某之後供述，他趁著天黑，把被害人穿過的雨鞋、鐮刀等物品偷偷放回去，「我就是想讓她家人覺得她和其他男人跑了」。

7月21日這天，熊某露出了破綻。那天，楊洪喊了道士來家裡做法，道士說王珍已經死了，被什麼東西壓著，當時熊某也在現場，楊洪說：「他的臉色特別難看，整個臉都是黑的，和他說話也不答覆。」

熊某供述，他曾經把王珍的手機開機了一小時，但是因為多次嘗試密碼都打不開，他又把手機卡拔掉，然後關了機，之後警方定位到了這台手機，加速了案件偵破。

熊某的社交媒體帳號也被網友「扒出」，熊某在作案後約半個月時間裡，上傳了多條短片，內容大多是唱歌。在案發的第二天，他發了一段合成畫面的短視頻，夜晚的街道，一輛綁著花束的白色面包車從遠處駛來，熊某坐在車內，戴著白色帽子和墨鏡，配樂歌詞是「你離開以後……」。

為了爭取熊某「死刑立即執行」的判決結果，家屬在法院審理期間放棄了民事索賠。二審判決結果在維持死緩判決的同時，增加了「限制減刑」的條款，但受害者家屬仍然覺得不夠，仍然申請刑事再審的機會。