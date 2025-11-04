有求必應？ 南京大學食堂推999元帝王蟹 遭疑不妥

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
南京大學食堂推出「999元帝王蟹」。(取材自微博)
南京大學食堂推出「999元帝王蟹」。(取材自微博)

近日，多位網友發帖爆料稱，南京大學食堂此前推出「你來點菜我來做」活動時，曾有學生留言希望吃到帝王蟹。該校仙林校區有食堂「有求必應」，1日真的以999元人民幣(約140美元)單隻的價格上架這款高端海鮮，並面向學生售賣。消息一出引發廣泛熱議，有學生為學校點讚，也有網友質疑，高校食堂提供這種高價菜品是否合適。

上游新聞報導，南京大學涉事食堂負責人3日澄清表示，帝王蟹實為該食堂新開海鮮檔口的常規菜品，並非因學生留言特設，且帝王蟹價格低於市場價，目前學生反饋積極。

據悉，該食堂檔口除了999元1隻（4.2斤，約2.1公斤）的帝王蟹，還有158元1隻的波士頓龍蝦、68元1條的石斑魚可供選擇。此外，檔口也提供價格較親民的海鮮，如10元1個的生蠔、40元1斤的沙蝦。海鮮可選擇的烹飪方式多樣，包括白灼、蒜蓉、椒鹽等。

南京大學一位大二學生說，他和4四名同學在2日品嘗到了學校食堂的帝王蟹、波士頓龍蝦和石斑魚。學生們對於食堂供應帝王蟹表示了驚喜，並點讚了味道。「味道不錯，蟹很新鮮，不輸外面餐廳的。」同日，該校一名大三學生也興奮地分享，他也吃到了食堂的波士頓龍蝦和石斑魚。「龍蝦不收加工費，好吃。學校能提供帝王蟹，我很高興…這一年食堂的改善大家有目共睹，我以南大為榮！」

報導指出，針對帝王蟹的供應緣由，該食堂負責人3日再次強調，並非因學生在「你來點菜我來做」的留言板留言，也不是學校舉辦「挑戰杯」期間的「限定菜品」，而是食堂海鮮檔口於1日開業，帝王蟹的供應是一開始就計畫好的。

對於帝王蟹的價格，該負責人否認了網上「目前999元虧本銷售，之後會漲價到1200元」的說法，稱999元是常態定價，不存在打折情況。帝王蟹一般每天供應一隻，原因是養蟹的玻璃水池空間有限，但可接受提前預定。「這兩天銷售情況火熱，今天已經售出了兩隻，還有不少同學打電話詢問預訂事宜。」

對於價格過高和帝王蟹出現在校園是否不妥的疑問，負責人回答，目前學生們都很喜歡，尚未收到不妥的反饋。「我們的定價確實比較低，比盒馬超市都低。」

據報導，南京大學仙林校區負責食堂管理的工作人員3日證實，學校知曉該食堂供應帝王蟹一事，該校區有多個食堂，僅其中一家食堂提供帝王蟹。「確實不是因為學生提出想吃帝王蟹食堂就供應了，那個『你來點菜我來做』的活動是幾個月前的事了。」

